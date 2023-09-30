Волейбольный клуб «Динамо-Метар» с победы стартовал в чемпионате Суперлиги

Челябинская команда одержала домашнюю победу над «Заречье-Одинцово» — 3:0

Сегодня, 30 сентября, открылся новый волейбольный сезон в женской Суперлиге. Челябинский клуб «Динамо-Метар» в стартовом поединке на своей площадке одержал уверенную победу над подмосковной командой «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Любители волейбола в Челябинска с нетерпением ждали этого матча. «Динамо-Метар» в текущем межсезонье значительно обновил состав команды. Любопытно было узнать, насколько новобранцы способны заменить лидеров клуба.

На предсезонной пресс-конференции гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов отмечал, что, несмотря на ощутимые потери, челябинскому клубу удалось плодотворно поработать на трансферном рынке. По его мнению, нынешний состав команды не слабее предыдущего.

Прошедший матч с клубом «Заречье-Одинцово» скорее обнадежил. Да, подмосковная команда к фаворитам предстоящего чемпионата не относится. Однако игра девушек из «Динамо-Метара» произвела приятное впечатление.

Как и ожидалось, лидерские качества челябинского клуба проявила Ольга Бирюкова. Опытный игрок вел партнеров команды за собой. Но и другие девушки проявили себя с лучшей стороны. В том числе и новобранцы — Анастасия Азанова, Александра Мамедова, Тамара Зайцева и другие.

В первой партии шла равная борьба, и лишь в концовке хозяйки площадки склонили чашу весов в свою пользу. А вот в двух следующих сетах подопечных Александра Кошкина было уже не остановить. 3:0 — уверенный старт челябинского клуба.

Волейбол. Женщины. Суперлига. Сезон-2023/2024. 1 тур.

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (27:25, 25:20, 25:19).

Свой следующий поединок в чемпионате Суперлиги «Динамо-Метар» также проведет на своей площадке — 8 октября наша команда принимает «Уралочку-НТМК».