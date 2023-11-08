Волейбольный клуб «Динамо-Метар» потерпел «сухое» поражение от «Протона»

Челябинская команда не смогла навязать борьбу соперницам из Саратова, проиграв 0:3

Сегодня, 8 ноября, в женской волейбольной Суперлиге состоялось новое свидание принципиальных соперников, участников бронзового матча сезона-2022/2023. Саратовский «Протон» на своей площадке уверенно выиграл у челябинского клуба «Динамо-Метар» в трех партиях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды подошли к очному поединку, занимая места на разных полюсах турнирной таблицы. Волжанки находились в тройке лидеров, а челябинки замыкали кубковую восьмерку. Фаворитом в противостоянии были волейболистки «Протона». И то лишь потому, что им предстояло играть на своей площадке. Очевидно, что класс команд примерно равен. Однако в этот раз борьбы не получилось. Волжанки на удивление легко и уверенно обыграли челябинок. Причем, сделали это в трех партиях.

Хотя поначалу казалось, что зрителей ожидает равная и упорная борьба. В первом сете преимущество переходило от одной команды к другой. И лишь к его середине хозяйки впервые повели в «+3» мяча: 16:13. Хэдкоуч челябинок Александр Кошкин взял тайм-аут, сделал ряд замен. Но это не помогло — 25:19 в пользу волжанок.

Второй сет гораздо активнее и мощнее начали волейболистки клуба «Динамо-Метар». Наша команда наладила игру на приеме, чаще стала подключать к атакам диагональных игроков — Анастасию Азанову и Александру Мамедову. Как результат 6:1 в нашу пользу в дебюте. Однако развить успех челябинкам не удалось. Хозяева площадки потихоньку, не форсируя событий сначала сравняли счет, а затем довели до победы во втором сете — 25:20.

Ну а в третьем периоде гости как будто не поверили в то, что неудачно складывающийся матч можно спасти. Наши девчата психологически надломились, так и не сумев найти свою игру. Впрочем, надо отдать должное «Протону» — саратовская команда провела матч на высоком уровне, не дав соперницам возможности зацепиться за игру.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины:

8 ноября. «Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:18).

«Протон» укрепляет свои позиции в тройке сильнейших, а южноуральской команде предстоит серьезная борьба за место в зоне плей-офф. Следующий матч подопечные Александра Кошкина проведут в Челябинске 12 ноября с дебютантом Лиги — командой «Атом-Курск».