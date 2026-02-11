Волейбольный клуб «Динамо-Метар» остался за бортом плей-офф в Суперлиге

Челябинская команда проиграла уральское дерби соперницам из Екатеринбурга со счетом 2:3

Челябинская команда «Динамо-Метар» потерпела седьмое подряд поражение в волейбольной Суперлиге. Челябинские спортсменки уступили в уральском дерби соперницам из Екатеринбурга со счетом 2:3. Наша команда провела один из лучших матчей в сезоне, но вынуждена была проиграть и потерять даже теоретические шансы на то, чтобы выйти в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соперники подошли к очному поединку в разном настроении. Челябинки потерпели шесть поражений кряду. Подумать только: в последний раз наша команда побеждала еще в прошлом году: 26 декабря они выиграли в гостях у саратовского «Протона» в гостях (3:1). Череда неудач отразилась на турнирном положении клуба «Динамо-Метар», он опустился аж на 12-ю позицию в Суперлиге и сохранял лишь теоретические шансы побороться за место в плей-офф.

Команда из Екатеринбурга, напротив, выдала впечатляющую серию — 10 побед подряд. Причем, последнюю из них одержала не где-нибудь, а в Казани, выиграв у лидера чемпионата! «Уралочка-НТМК» второй раз за сезон утерла нос девушкам из команды «Динамо-Ак Барс». Так, подопечные Михаила Карполя взобрались аж на второе место в таблице.

В сегодняшнем поединке с «Уралочкой» девушки из «Динамо-Метар» приятно удивили. Они провели один из лучших матчей в сезоне, проявив волю и характер, бились с одним из фаворитов Суперлиги на равных! Уже в первом сете челябинки показали, что готовы оказать сопротивление сильному сопернику. Они уступали по ходу партии 13:16, однако затем включили скрытые резервы, вышли вперед 20:17. У наших девчат был тройной сетбол — соперницы отыграли два, но Валерия Иванкович поставила точку — 25:23 в нашу пользу. И это первая приятная неожиданность. Кто бы мог подумать тогда, что это только начало.

Хорошо действовали челябинки и во втором сете. Прежде всего радовала игра девчат на блоке. Две наши Полины — Юникова и особенно Ольховская — не раз перекрывали атаки соперниц у сетки. В середине партии хозяйки площадки взяли себя в руки, выровняли положение и даже вышли вперед — 16:14. Начались долгие и затяжные розыгрыши мяча. Публика аплодисментами благодарила волейболисток за яркую игру. При счете 22:22 здорово проявила себя центральная блокирующая «Уралочки-НТМК» Оксана Швыдкая. Сыграла хорошо на блоке, затем и сама завершила атаку. 23:25 в сете и 1-1 по партиям.

Долгое время волейболистки клуба «Динамо-Метар» вели по ходу третьего сета. Развязка наступила при счете 19:17 в нашу пользу. Ольга Форналева подала на эйс, а чуть позже дважды классно на блоке сыграла Полина Ольховская. Хозяйки площадки вынуждены были отдать сет — 19:25.

В четвертом сете при счете 9:9 у челябинских волейболисток случился необъяснимый спад. Наша команда упустила нити игры, отдав соперницам 7 очков подряд! Главный тренер «Динамо-Метара» Алексей Дешин дважды брал-тайм аут, произвел ряд замен, но эти решения ни к чему не привели. Девчата психологически надломились, спасти этот сет они уже не могли — 25:16 в пользу «Уралочки-НТМК».

Теперь все должна была решить укороченная пятая партия. Увы, на тай-брейке опыт и мастерство спортсменок из «Уралочки-НТМК» сыграли ключевую роль. 15:8 в решающей партии, наша команда потерпела седьмое поражение подряд. Хотя сегодня была очень близка к тому, чтобы преодолеть череду неудач.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины.

11 февраля. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (23:25, 25:23, 19:25, 25:16, 15:8).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Оксана Швыдкая («Уралочка-НТМК»)

Блокирующая команды из Екатеринбурга особенно здорово провела первую половину матча. Сделала несколько эффектных блоков, в том числе одиночных.

Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)

Одна из самых результативных игроков Суперлиге сегодня также была на высоте. Чаще других завершала атаки на позиции диагональной.

Тамара Зайцева («Динамо-Метар»)

Надежная игра челябинок на задней линии и хорошая игра на приеме — во многом заслуга либеро «Динамо-Метар».

Следующий матч «Динамо-Метар» проведет дома 15 февраля с «Омичкой». Нашей команде предстоит на финише «регулярки» сыграть еще четыре поединка. Вне зависимости от их исхода челябинки уже не попадут в плей-офф.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).