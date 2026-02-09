Челябинский клуб «Динамо-Метар» в волейбольной Суперлиге уступил «Локомотиву»

Южноуральская команда практически лишилась шансов на выход в плей‑офф

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» потерпела шестое подряд поражение в Суперлиге, уступив на домашней площадке калининградскому «Локомотиву» в пяти сетах, — 2:3. Череда неудач практически лишила южноуральский клуб возможности выйти в плей-офф турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Пять поражений кряду отразились на турнирном положении челябинского клуба. «Динамо-Метар» опустился на 11-е место в таблице, но главное — еще больше отстал от занимающей 8-ю строчку «Тулицы». Для того чтобы бороться за выход в плей-офф, подопечным Алексея Дешина нужно было обязательно побеждать калининградский «Локомотив» в домашнем матче.

Увы, сделать это не удалось. Хотя челябинки оказали серьезное сопротивление одному из фаворитов чемпионата. Более того, хозяйки площадки ценой невероятных усилий даже выиграли два первых сета — 27:25 и 27:25. Но поставить победную точку не удалось: соперницы перехватили инициативу, выиграли третью партию (26:24), а вслед за ней и четвертую (26:20). Все решалось на тай-брейке, который гости провели лучше (15:11).

«Тяжелый матч, обидное поражение. Знаете, иногда сама игра дает возможность взять свое — просто бери и забирай победу. Наша команда должна была решать все еще в третьем сете. Думаю, что с волнением не справились наши доигровщики. С приемом мяча мы справились», — отметил после матча главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины.

7 февраля. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Локомотив» (Калининград) — 2:3 (27:25, 27:25, 24:26, 20:25, 11:15).

В регулярном чемпионате команде «Динамо-Метар» осталось сыграть пять матчей. Но даже если удастся все их выиграть, это может не спасти команду — придется рассчитывать на осечки конкурентов. В предыдущих трех сезонах челябинский клуб неизменно выходил в плей-офф, в этот раз велика вероятность, что выполнить задачу-минимум у него не получится. Следующий матч наша команда сыграет 1 февраля в Екатеринбурге с «Уралочкой-НТМК».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).