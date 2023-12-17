Волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал третью победу подряд в Суперлиге

Челябинская команда выиграла дома у красноярского «Енисея» — 3:0

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» одержали третью победу подряд в чемпионате российской Суперлиги. Подопечные Александра Кошкина выиграли на своей площадке у красноярского «Енисея» в трех партиях. Южноуральская команда закрепилась в шестерке сильнейших турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В конце ноября челябинки уступили в гостях «Ленинградке», хотя и смогли забрать один сет у одного из фаворитов чемпионата. А затем достаточно уверенно разобрались с равными по классу соперниками. Сначала «метаровки» одержали домашнюю победу над «Тулицей» (3:1), а затем в гостях краснодарское «Динамо» (3:0). В случае успеха с «Енисеем» наша команда могла еще больше укрепить свои позиции в шестерке сильнейших Суперлиги.

С этой задачей «Динамо-Метар» уверенно справился. Подопечные Александра Кошкина здорово начали поединок, повели в счете и уверенно довели его до победы — 25:17. Во второй партии сибирячки постарались перевернуть ход игры. Они стали лучше действовать в атаке и на блоке. Лишь в концовке челябинки склонили чашу весов в свою пользу — 25:21. Ну а в третьем сете хозяйки площадки не дали и шанса соперницам на спасение — 25:17.

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17 декабря. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17,25:21,25:17).

В текущем году нашей команде предстоит провести еще два гостевых поединка. Сначала подопечным Александра Кошкина сыграть 21 декабря с подмосковным «Заречье-Одинцово», а 28 декабря — с минским «Динамо». Обе команды занимают места в нижней части турнирной таблицы.