Волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал первую гостевую победу сезона в Суперлиге

Челябинская команда выиграла у красноярского Енисея — 3:1

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» одержала первую гостевую победу сезона в Суперлиге. Челябинки не без проблем разобрались в Красноярске с «Енисеем», выиграв со счетом 3:1. Благодаря этой победе подопечные Алексея Дешина приблизились к зоне плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате Суперлиги дела у нашей команды складываются не лучшим образом. Череда поражений привела к тому, что «Динамо-Метар» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Алексея Дешина было лишь 4 победы в 11 матчах, и все они были одержаны на домашней площадке в Челябинске.

Сегодня, 6 декабря, южноуральской команде наконец-таки удалось одержать первую победу на выезде. В первых двух сетах девушки из Челябинска показали очень хорошую игру, близкую к идеальной. Они с легкостью выиграли первый сет, взяли верх во втором. Причем, в обоих случаях склоняли чашу весов в свою пользу в концовках сета.

Отметим, что хорошо вошла в игру у нашей команды Елизавета Диких. Главный тренер «Динамо-Метар» Алексей Дешин решил оставить ее вне стартового состава. Возможно, это был хитрый тактический план. Спортсменка стала своего рода «джокером» в рукаве наставника челябинского клуба. Именно во многом благодаря Елизавете Диких челябинки выиграли важнейший второй сет. Ее игра в атаке вкупе с надежной игрой на задней линии стали сюрпризом для соперниц.

Равным и интересным получился третий сет между командами. Долгое время в нем лидировали челябинки. Они были близки к тому, чтобы завершить матч «сухой» победой. Однако у сибирячек здорово прибавили в игре доигровщицы Татьяна Костина и Елизавета Салтыкова. При счете 22:19 в пользу хозяев еще подала на эйс и вышедшая на площадку со скамейки запасных Софья Охрименко. Разумеется, сибирячкам не составило труда довести сет до победы и подарить надежду своим болельщикам — 25:20.

Четвертый сет «Енисей» начали с эйса на подаче Татьяны Костиной. Показалось, что в матче наметился перелом. Не тут-то было! Челябинки выровняли положение, а затем вышли вперед и вели в счете в 2-3 мяча. Причем, Ольга Форналева несколько сместила вектор атак команды, чаще пасуя на диагональную Анастасию Стальную.

Сибирячки соперниц не отпускали, и даже вышли вперед 11:10 после парочки классных атак диагональной Валерии Борисовой. Это уже была битва характеров! Два важнейших и сложных розыгрыша завершила Анастасия Кудряшова, а еще подала на эйс Полина Ольховская — и наши девушки вырвались вперед 17:13. В нужное время они еще и на блоке добавили. Это помогло одержать уверенную победу в сете (25:16), а вместе с тем и забрать весь матч (3-1).

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины. 12-й тур.

6 декабря. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (20:25, 22:25, 25:20, 16:25).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ольга Форналева («Динамо-Метар»)

Связующая челябинского клуба успевала не только выполнять свои прямые обязанности, но и подтащила в нужное время в защите.

Татьяна Костина («Енисей»)

Билась как лев, практически не уходила с площадки. Часто атаковала (и весьма успешно!), но запомнилась и удивительными спасениями в защите.

Елизавета Диких («Динамо-Метар»)

Стала «джокером» челябинского клуба: хорошо вошла в игру со скамейки запасных. Особенно мощно провела вторую партию, помогла команде ее выиграть.

Следующий матч волейбольный клуб «Динамо-Метар» сыграет на своей площадке — 10 декабря в Челябинск пожелают соперницы из питерской «Ленинградки».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).