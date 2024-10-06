Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» поднялся на третье место в Суперлиге

Челябинская команда одержала четвертую победу подряд, выиграв в пяти сетах у «Енисея»

Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» одержали четвертую победу подряд в Суперлиге. Они в непростом гостевом матче выиграли в Красноярске в пяти сетах у «Енисея». Благодаря этой победе подопечные Алексея Дешина поднялись на третье место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра в Красноярске получилась непростой и напряженной для обеих команд. Большую часть матча в роли лидеров были хозяйки площадки. Но челябинские волейболистки, уступая в сете, каждый раз возвращались в игру.

Первый сет остался за сибирячками — 25:18, во втором челябинки взяли реванш — 25:23. Начало третьей партии прошло в равной борьбе. В середине динамовки попытались сделать отрыв — 13:15, но «Енисей» далеко не отпускал — 18:18. Увы, в концовке игроки «Енисея» действовали собраннее, допустив меньше ошибок. Наши девушки слишком много стали ошибаться не только на приеме, но и в атаке. 19:25 не в нашу пользу.

А вот четвертый сет «Динамо-Метар» провел выше всяких похвал. Уже в его начале челябинки ушли в отрыв. 9:3, 17:5… Такое преимущество сложно было растерять. Подопечные Алексея Дешина его сохранили, выиграв сет 25:15. Все должна была решить пятая партия.

Ее хозяйки площадки начали хорошо: с двух успешных атак Мазиной и блока — 4:2. Динамовки быстро сравняли, а дальше игра пошла на равных. Важнейший рывок гостьи совершили на подачах Гатиной, записавшей на свой счет эйс, сделав счет 12:9. Затем в атаке забила Виктория Руссу (кстати, она стала самой результативной в челябинской команде — 19 очков), затем «метаровки» отловили красноярок блоком и вскоре праздновали победу, когда «Енисей» ошибся на подаче, — 15:11.

«У нас перед матчем у половины команды был непростой выезд в Краснодар. Половина состава приехала в Красноярск вчера, сегодня остальные доехали, но меня радует, что мы выстояли все пять сетов. Смогли выиграть за счет большого желания. Стараемся побеждать в каждом матче. С таким настроем выходим на игру и, думаю, сохраним его в дальнейшем», — отметил после игры главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

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5 октября. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:18, 23:25, 25:19, 15:25, 11:15).

«Динамо-Метар» благодаря этой победе поднялся на третью строчку в турнирной таблице Суперлиги. Однако о следующем матче турнира думать пока рано. Впереди у нашей команды ответный матч 1/8 Кубка России. В Челябинске девушки сыграют 9 октября с краснодарским «Динамо». Напомним, что в гостях южноуральская команда уступила соперницам со счетом 2:3.