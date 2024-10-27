Волейбольный клуб «Динамо-Метар» дал бой лидеру Суперлиги

Челябинская команда в пятисетовом поединке уступила калининградскому «Локомотиву»

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» оказала серьезное сопротивление лидеру Суперлиги. Челябинки на равных боролись с калининградским «Локомотивом», дважды вели в счете по сетам, но все же уступили соперницам в решающей, пятой партии. Несмотря на поражение, «Динамо-Метар» сохранили за собой место в группе лидеров турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок «Динамо-Метар» vs «Локомотив» стал главным в 7-м туре. В Челябинск пожаловал лидер чемпионата, который в текущем сезоне еще не потерпел ни одного поражения. Да и южноуральская команда выдала хороший старт в Суперлиге: после четырех побед подряд наши девушки в предыдущем туре уступили еще одному суперклубу — казанскому «Динамо-Ак Барс».

Челябинки уверенно начали поединок с «Локомотивом», повели в счете (8:3). Правда, гости сравняли, а затем и вышли вперед (17:18), но концовка осталась-таки за хозяйками площадки — 25:23. Равным получился и второй сет, но ближе к его середине калининградская команда совершила рывок, ставший в итоге определяющим. 16:25 — не в нашу пользу.

Главной героиней третьей партии стала Екатерина Гатина. Челябинская волейболистка удачно вошла в игру, перевернув ход матча. К тому моменту наша команда уступала (8:11), однако Катя провела несколько успешных атак, поймала кураж. Ее результативные действия помогли «Динамо-Метар» выйти вперед (19:17), а затем довести дело до победы в третьем сете — 25:22.

Увы, на этом подвиги челябинок закончились. «Локомотив» снова включился в игру, не без проблем выиграл четвертый сет (25:20), а затем и решающую, укороченную, пятую партию (15:11).

«Матч хорошим получился, боевым. Девчонки вышли с настроем дать бой, выкладывались и боролись за каждый матч. Понравилось то, как они проявили себя в атаке. Жаль, в концовке не хватило хладнокровия, была небольшая шероховатость, но в целом я доволен игрой команды», — отметил после матча в блиц-интервью клубной пресс-службе главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 7-й тур.

26 октября. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Локомотив» (Калининград) — 2:3 (25:23, 16:25, 25:22, 20:25, 11:15).

«Локомотив» одержал 7-ю победу в 7 матчах, но впервые потерял одно очко (за победу в пяти сетах команде присуждается 2 очка). И теперь может потерять лидерство в чемпионате. Казанский клуб «Динамо-Ак Барс» сегодня в случае победы над «Минчанкой» займет первое место в Суперлиге.

Что касается «Динамо-Метар», то челябинская команда после поражения опустилась на 7-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре ей предстоит провести непростой гостевой поединок с саратовским «Протоном». Игра состоится 2 ноября.