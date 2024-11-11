Волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал победу в уральском дерби

Челябинская команда уверенно выиграла у соперниц из Екатеринбурга — 3:0

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» одержала уверенную победу над «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга в Суперлиге. Подопечные Алексея Дешина выиграли у принципиальных соперниц с «сухим» счетом 3:0. Благодаря этой победе челябинцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уральское волейбольное дерби сложилось по сценарию челябинской команды. Волейболистки клуба «Динамо-Метар» с первых минут обозначили свое преимущество, переигрывали соперниц прежде всего на приеме. Да и вариативность атак у хозяек была на порядок выше. Подопечные Алексея Дешина уверенно выиграли первый сет (25:20), а вот дальше пришлось прикладывать максимум усилий.

Соперницы из Екатеринбурга навязали борьбу челябинкам во втором и третьем сетах. В них исход борьбы решался в концовках партий. К радости болельщиков и присутствовавшего на матче губернатора Челябинской области Алексея Текслера, девушки из «Динамо-Метара» были сильнее, выиграв партии 25:23 и 27:25, а вместе с ними и весь матч — 3-0.

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11 ноября. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — 3:0 (25:20, 25:23, 27:25).

«Счет не отражает происходящее на площадке. Не ожидали, что она получится такой уверенной. Девочки сыграли четко, по заданию. Это и определило ход матча. Мы настраивались на тяжелый матч, таким он и получился. Очень нам помогла и поддержка болельщиков, спасибо им большое», — отметил после игры главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Команда «Динамо-Метар» поднялась на 4-е место в женской волейбольной Суперлиге. Челябинки опередили в турнирной таблице все ту же «Уралочку-НТМК» и подмосковный клуб «Заречье-Одинцово». В следующем туре наши девушки сыграют на выезде 16 ноября с московским «Динамо».