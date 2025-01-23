Волейбольный фокус: почему в Челябинске работает лучший клубный фотограф в Высшей лиге

На домашних матчах команды «Динамо» шикарные снимки делает Андрей Ткаченко

Мужской волейбольный клуб «Динамо» неудачно завершил первый этап чемпионата России в Высшей лиге — на последнем месте в конференции «Восток». Зато у команды есть лучший штатный фотограф в лиге, который делает шикарные снимки с домашних матчей «бело-голубых». Показываем снимки мастера, которые доказывают, что Андрей Ткаченко — лучший в своем деле.

Нет лишней надобности напоминать о том, что работа фотожурналиста очень непростая и далеко не каждый может себя в ней проявить. Тем более если речь идет о таком жанре, как спортивный фоторепортаж. Динамика, скорость принятия решений, знание специфики вида спорта и того, как и где лучше оказаться в нужной точке, чтобы найти нужный ракурс, — все это играет важнейшую роль для создания хорошего снимка.

Фотографы, которые пробовали работать в разных жанрах, не дадут соврать: спортивные кадры с соревнований сделать очень непросто. В Челябинске со спортивными фотокорами повезло: общий их уровень выше среднего по стране. Поверьте, мне, как пишущему журналисту, есть с чем сравнивать: просматриваю множество фотоотчетов с матчей по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло…

Так вот, клубный фотограф «Трактора» Павел Табарчук делает шикарные кадры с хоккейных матчей, Юлия Неструева классно ловит момент с игр баскетбольных команд «Челбаскет» и «Славянка», Дмитрий Гостев находит нужные ракурсы с матчей ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка». Волейбол лучше всех снимает Андрей Ткаченко.

Он уже много лет работает именно спортивным фотокорреспондентом, посетил множество различных мероприятий, но чаще других его можно увидеть на волейболе. Хотя сам Андрей Ткаченко признается, что к этому виду спорта у него нет какой-то особенной любви или привязанности. Она могла бы быть, если бы команда выступала на высоком уровне и часто побеждала.

Но волейбольный клуб «Динамо» не из числа тех, кто чаще радует болельщиков своей игрой, а в этом сезоне «бело-голубые» откровенно разочаровывают: заняли последнее место в Высшей лиге в конференции «Восток». Кстати, почему так резко сдал челябинский мужской волейбольный клуб — вы можете почитать здесь.

«Честно скажу: в этом сезоне я разочаровался в команде, с трудом заставляю себя приехать на матч. Если в начале сезона можно было заснять яркие эмоции, передать внутренний нерв и напряжение игры, то ближе к концу чемпионата все это отсутствует. Ребята как будто сами мучаются от того, что не могут показать хорошую игру», — рассказывает Андрей Ткаченко.

Сделать хороший кадр с волейбольного матча — целое искусство. Игра резкая и динамичная, мяч летит с огромной скоростью. Поймать его в кадр и сделать так, чтобы он был четким и резким, — задача непростая.

Челябинский фотокор научился это делать потому, что хорошо знает тонкости игры, предвидит ход событий и где может оказаться мяч. Ну и для конкретного снимка выбирает нужную точку, чтобы выбрать лучший ракурс.

«В челябинском ДС „Метар-Спорт“ хорошо поймать кадр игры, где соперники борются за мяч у сетки. Этих фотоснимков может быть великое множество — возможности спорткомплекса позволяют. Я стараюсь на каждом матче запечатлеть момент игры волейболиста в защите: когда он в прыжке старается достать уходящий мяч, исполняет так называемую „рыбку“. В работе волейбольного фотографа поймать такой кадр сложнее других. Возможно, потому что во время матчей нечасто игроки оказываются в таких ситуациях», — добавляет Андрей Евгеньевич.

Баннеры по периметру площадки одновременно и мешают, и помогают сделать фотокарточки лучше. В большинстве своем они их портят, но иногда позволяют из посредственного снимка сделать необычный. И придают ему новый смысл. Скажем, эту карточку либеро «бело-голубых» Кирилл Дроздов сможет использовать, если вдруг ему не предложат новый контракт. Его резюме на ярмарке вакансий с таким снимком будет топовым.

Или посмотрите на момент, в котором Дмитрий Лепехин готовится совершить подачу. Он здесь как заклинатель змей — как будто дает мячу четкую установку, куда и как лететь. Прикус губ и острый взгляд говорит о том, что он о нем думает.

На этом кадре весь в игре Артем Кургузскин. Он готовится сыграть на приеме после атаки соперника. Мимика на лице, положение пальцев рук, приподнятые брови — кажется, можно догадаться, что в следующее мгновение он выполнит то, что от него требуется, и переадресует мяч партнеру по команде.

А здесь все тот же Кургузскин, кажется, явно проиграл игровой эпизод — выпрыгнул раньше нужного, чтобы сыграть на блоке. Зато в полете как будто исполняет русский народный танец. Ему бы в левую руку вложить шелковый платочек — и вот она, «Калинка» челябинского волейболиста.

Продолжаем дальше? Тема «мяч вместо головы» у волейбольных фотографов занимает особое место. Едва ли не в каждом матче можно запечатлеть подобный забавный момент. Вот только сами игроки вряд ли этому радуются. Видеть себя в таком ракурсе будут рады не все.

Ярких и красочных снимков с волейбольных матчей у Андрея Ткаченко великое множество. Но найти какой-то шедевральный — тот, который можно отправить на международную выставку, — лично я не нашел. Для того чтобы его сделать, нужно, чтобы в один пазл сошлось очень много факторов. Не будем все их перечислять, речь не об этом.

У челябинского фотографа получаются объективно лучшие фоторепортажи с домашних матчей команды. С каждого из них в официальной группе ВК «Динамо» выкладывается от 50 до 70 снимков. Листаешь, смотришь их — и получаешь представление о том, как сложился матч для челябинской команды, даже если ты его не видел.

Такой вот получается волейбольный фокус: иногда передать читателю информацию о матче лучше визуально, чем рассказать о нем ему на словах или в тексте. В этом и есть искусство спортивного фотокорреспондента.