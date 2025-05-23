Волейбольную команду «Динамо‑Метар» покинули два основных игрока

Челябинский клуб объявил об уходе Анны Багрянцевой и Ирины Сорокиной

Челябинская женская волейбольная команда «Динамо-Метар» потеряла двух ведущих игроков. Штаб клуба объявил об уходе Анны Багрянцевой и Ирины Сорокиной, которые продолжат карьеру в других командах. Обе спортсменки провели хороший сезон в челябинском клубе, став игроками стартового состава, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Анна Багрянцева является воспитанницей челябинской школы волейбола. Большую часть карьеры провела в родном городе. В минувшем сезоне стала основным игроком команды, выступая на позиции центральной блокирующей.

«Я очень рад, что мы смогли вырастить Анечку до того уровня, на котором она сейчас находится. При подписании нашего первого с ней контракта она говорила, что хотела бы попробовать себя вне Челябинска и сейчас как раз эта возможность у нее появилась. Желаю ей спортивных успехов и личного счастья. И спасибо огромное за все те годы, которые она была вместе с нами», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

Покидает Челябинск и связующая Ирина Сорокина. Она провела в клубе «Динамо-Метар» четыре сезона, став одним из его лидеров.

«Слово, которым можно ее охарактеризовать, — это надежность. Без нее мы бы не взяли медали Кубка России два года назад. За эти четыре года Ирина выросла как игрок. Нам ее будет не хватать», — добавил Виталий Носов.

Напомним, что в российской Суперлиге сезона-2024/2025 челябинский клуб «Динамо-Метар» поделил 5—8-е места. В четвертьфинале подопечные Алексея Дешина уступили «Ленинградке» и выбыли из борьбы за медали чемпионата России.