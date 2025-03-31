Волейбольная команда «Динамо‑Метар‑3» выиграла регулярный чемпионат Молодежной лиги

Девушки из Челябинска теперь выступят в финальном этапе соревнований

Челябинская волейбольная женская команда «Динамо-Метар-3» завершила регулярный чемпионат в Молодежной лиге на первом месте. В заключительном матче предварительного этапа наши девушки разгромили клуб «Ленинградка-2». Теперь южноуральскую команду ждет финальный этап соревнований, где она является главным фаворитом турнира, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

По итогам 7 туров «Динамо-Метар-3», одержав 22 победы в 26 матчах, обеспечил себе первую строчку турнирной таблицы и выходит в финал за 1—6-е места! Здесь состоятся матчи в двух турах без учета очков предварительного этапа.

Первый из них состоится с 14 по 20 апреля в Краснодаре, а второй с 5 по 11 мая в Челябинске. Тренируют молодежную команду «Динамо-Метар» Людмила Сухова и Наталья Головченко.