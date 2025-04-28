Дубль волейбольного клуба «Динамо‑Метар» завоевал бронзу чемпионата России

Челябинская команда заняла третье место в Высшей лиге «Б»

Челябинская волейбольная команда «Динамо-Метар-2» завоевала бронзовые медали Высшей лиги «Б» чемпионата России. Дебютант турнира успешно провел финальный этап соревнований в Иркутске, заняв итоговое третье место. Это первый трофей нового коллектива, который был сформирован перед стартом сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Во втором туре финального этапа, прошедшего в Иркутске, подопечные Елены Самойловой провели пять матчей. В них они одержали четыре победы, выиграв у команд «Локомотив-Ангара» (3:0), «Рязань-РГУ» (3:0), «Университет-Визит» (3:1) и «Италмас-ИжГТУ» (3:1). Челябинки уступили лишь «Северянке-2» из Череповца (1:3).

Победу в Высшей лиге «Б» одержали волейболистки череповецкой «Северянки-2», серебро досталось клубу «Рязань-РГУ», бронза — «Динамо-Метару-2». Отметим, что дублю челябинской команды на играх в Иркутске помогли волейболистки основного состава Валерия Иванкович, Елизавета Диких и Ангелина Дементьева.

Напомним, что клуб «Динамо-Метар-2» был сформирован летом 2024 года. Основная его задача — готовить кадровый резерв для основной челябинской команды.