Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» выбыл из борьбы за медали Суперлиги

Челябинская команда в решающем поединке четвертьфинала проиграла «Ленинградке»

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» завершила свое выступление в Суперлиге сезона-2024/2025. Сегодня, 18 марта, челябинки уступили в решающем матче четвертьфинала «Ленинградке» со счетом 1:3 и выбыли из борьбы за медали чемпионата. У них остался еще шанс побороться за медали Кубка России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Все или ничего! Именно такая афиша была у этого матча, в которой победитель выходил в полуфинальную стадию турнира, а проигравший завершал свое выступление в Суперлиге в этом сезоне. Если учесть, что соперники примерно равные по классу, то психология спортсменок выходила на первый план. Кто сможет совладать с нервами и эмоциями, допустит меньше ошибок, обретет уверенность в себе — тот и сможет выйти из этого противостояния победителем.

Начали этот поединок лучше хозяйки площадки. Им лучше удавалось выводить на ударные позиции своих диагональных, да доигровщики переигрывали оппоненток. Тем не менее челябинки боролись, не сдавались. Они не давали «Ленинградке» уйти в отрыв. Лишь в концовке первого сета питерские спортсменки впервые сделали себе «+2» — 20:18. Они и выиграли стартовую партию — 25:21.

Зато второй сет наши девчата провели куда лучше. 7:2 — хороший задел в его дебюте. Долгое время «Динамо-Метар» вел в счете в три-четыре мяча, а потом стало тревожно: «Ленинградка» сократила разрыв до двух очков. К счастью, в нужный момент здорово сыграла Виктория Руссу — из непростого положения пробила блок соперниц, сделав счет 23:20. Точку в сете поставила Виктория Гатина — мяч от блока хозяек после ее удара ушел в аут.

Динамично развивались события и в первой половине третьего сета. В нем наши девчата повели в счете, но ненадолго. «Ленинградка» набрала 4 очка подряд на блоке — и уже 9:6 в их пользу. Главный тренер челябинок Алексей Дешин отреагировал незамедлительно, заменив связку: вместо Ольги Форналевой на площадку вышла Ирина Сорокина. Такой шаг полностью себя оправдал — «Динамо-Метар» сократил отставание в счете до минимума.

У «Ленинградки» солировала Анастасия Горелик. Диагональный игрок успевала помогать партнерам по команде везде: на блоке и приеме, не забывая при этом сама завершать атаки. Во многом благодаря ее усилиям питерские волейболистки совершили еще один рывок — 19:12. Отыграть такое отставание было сложно. В итоге 25:16 и хозяйки площадки остановились в шаге от того, чтобы забрать победу в матче.

Нужны были какие-то нестандартные ходы, чтобы «Динамо-Метар» переломил ход игры. Парочку бы эмоциональных победных розыгрышей мяча — и ситуация на площадке могла измениться. Важно было успешно начать четвертый сет, чтобы девочки обрели уверенность, поверили в себя.

Увы, наша команда вновь вынуждена была оказаться в роли догоняющей — 4:9, 5:13, 9:17… Кажется, челябинки уже сами начали понимать, что с такой злой и агрессивной «Ленинградкой» им не совладать. Но случилось-таки чудо: девчата стали сокращать разрыв в счете и почти выровняли положение — 17:19. Увы, концовка осталась за хозяйками площадки. Питерский клуб выиграл четвертый сет 25:20, а вместе с ним и матч 3-1.

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18 марта. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:21, 22:25, 25:16, 25:20).

Счет в серии: 2-1.

«Динамо-Метар» выбывает из борьбы за медали Суперлиги. Но есть еще шанс побороться за другой трофей. Нашей команде предстоит еще сразиться за Кубок России.

Фото: пресс-служба ВК «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).