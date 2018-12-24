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/ Волейбольный клуб «Динамо» провел серию игр с нижегородским АСК

Волейбольный клуб «Динамо» провел серию игр с нижегородским АСК

Челябинцы «всухую» проиграли первый матч, но одержали победу во втором.
сегодня в 19:25
  |  Спорт

В Чемпионате России по волейболу среди мужских команд Высшей Лиги, А в эти выходные челябинский клуб «Динамо» провел две игры против команды АСК из Нижнего Новгорода. Нижегородцы на текущий момент являются лидерами лиги.

Две встречи закончились с зеркальным счетом. В первой игровой день «Динамо» «всухую» уступило гостям со счетом 3:0. А вот второй матч стал для челябинцев победным. На этот раз уже «Динамо» выиграло со счетом 3:0.

Итоги двух игр подвел доигровщик челябинской команды Сергей Панов. По словам спортсмена, первое поражение связано с провалом «Динамо на приеме»

В одной расстановке мы могли простоять 3−4 очка. Сегодня мы сыграли стабильно, ошибок почти не было, поэтому такой результат. Соперники — одни из самых сильных в этой лиге, с хорошей силовой подачей, и есть те, кто подает хороший «планер». Хорошая защита, связка, команда. — отметил Сергей Панов.

Поделился мыслями по поводу игр и директор команды Сергей Фролов. По его словам, во второй игре вся команда сыграла хорошо, из-за чего и удалось достичь успешного результата.

Хотелось бы отметить капитана. Слава Суворов показал себя очень хорошо. Есть ряд причин, которые не позволили нам выступить лучше. Это и травмы, которые нас начали преследовать почему-то, но мы в тройке и поставленную цель пока выполняем. — директор волейбольного «Динамо», Сергей Фролов.

Следующие игры Чемпионата России динамовцы проведут на выезде 5 и 6 января с командой из Стерлитамака. Напомним, прошлый сезон для челябинской волейбольной команды впервые в истории завершился серебряными медалями. После 10 тура Чемпионата Динамо расположилось на третьей строчки турнирной таблицы.

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