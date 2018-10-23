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Челябинские волейболистки вышли в полуфинал Кубка России

«Динамо-метар» заняло второе место в группе.
сегодня в 08:02
  |  Спорт

Волейболистки команды «Динамо-Метар» из Челябинска успешно выступили на предварительном этапе Кубка России. Подопечные Анатолия Макагонова заняли второе место, уступив лишь действующему обладателю титула — «Динамо» из Москвы.

Меня порадовало то, как команда проявила себя. Кубок России — это важный старт, он является проверкой сил перед стартующим в начале ноября чемпионатом страны. Все команды, и мы в том числе, рассматривали Кубок как возможность наладить игровые связи, сыграться, просмотреть в деле новичков команды. У нас команда сильно обновилась, им важна была практика. Радует, что девушки в большинстве своем справились с поставленными задачами. Но обольщаться не стоит — в чемпионате России нас ждут совсем другие игры. — отмечает главный тренер ВК «Динамо-Метар» Анатолий Макагонов.

Отметим, на предварительном этапе, чтобы пройти дальше, нужно было попасть в тройку лучших. С этой задачей волейболистки успешно справились. Уже в первом туре «Динамо-Метар» сумели создать себе хороший задел, выиграв 4 матча из 5. Во втором туре челябинская команда сыграла более чем достойно. Спортсменкам удалось удержать завоеванные позиции и занять второе место.

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