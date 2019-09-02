Челябинский волейбольный клуб выиграл межсезонный турнир

Соревнования памяти Виктора Давыдова проводились в 14-ый раз.

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Это кадры открытия волейбольного турнира памяти бывшего председателя законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. Среди почетных гостей ветераны клуба, руководители спортуправления, и депутаты ЗСО. Председатель комитета по социальной политике Александр Журавлёв рассказывает, что Виктор Федорович был увлеченным спортом человеком.

«Он всегда был заядлым спортивным болельщиком. Вот если на него посмотреть, как он смотрит хоккей, футбол, то он весь растворяется в этой игре», — поделился Александр Журавлев.

Турнир памяти Виктора Давыдова проводился в Челябинске в 14-ый раз. Это традиционное межсезонное соревнование. В этом году в нём принимали участие 4 команды: челябинское «Динамо», «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, «Магнитка-Университет» и «Тархан» из Стерлитамака. И для всех клубов этот турнир дал замечательную возможность проверить свои силы перед стартом чемпионата России.

«Наша команда омолодилась на 50%, пришли новые игроки. Будем ждать от них всех достойной игры и хороших результатов», — отметил Сергей Фролов, директор волейбольного клуба «Динамо».

По итогам соревнований «Динамо» одержало три победы из трех и завоевало первое место домашнего предсезонного турнира. Сезон для челябинской команды начнется 17 сентября игрой в Уфе против местного «Урала». А чемпионат Высшей лиги группы «А» стартует 22 октября, где «Динамо» сыграет против «Искры» из Одинцово.

Напомним, что волейбольный клуб из Челябинска в сезоне-2017/18 стали обладателями «серебра» впервые в своей истории, а прошлый сезон они завершили на 4-м месте.