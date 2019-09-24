Челябинские волейболистки стали призерами Международных соревнований

Пятый фестиваль молодежного и студенческого спорта проходил в Москве.

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С 18 по 22 сентября в Москве проходил пятый фестиваль молодежного и студенческого спорта «Moscow Games-2019». В соревнованиях приняли участие более двух тысяч спортсменов из 48 вузов 14-ти стран мира, которые разыграли комплекты медалей в 14-ти видах спорта.

В женском волейбольном турнире Челябинскую область представляла сборная УралГУФК. Южноуральская команда уверенно преодолела групповой этап, четвертьфинал и полуфинал. Но в решающем матче уступила сборной РУДН. Таким образом, команда УралГУФК завоевала серебряные медали «Moscow Games-2019».

Отметим, что «Moscow Games» — это ежегодный международный фестиваль студенческого и молодежного спорта и одно из крупнейших спортивных событий для студентов в Европе. Он объединяет спортсменов-любителей из СНГ, Европы и других стран мира. Фестиваль проводится с 2014 года и находится под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA).