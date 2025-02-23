Волейбольная команда «Динамо‑Метар» уверенно победила «Ленинградку» в Суперлиге

Челябинки выиграли с «сухим» счетом у питерского клуба

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» с «сухим» счетом выиграл у питерской команды «Ленинградка» в Суперлиге. Челябинки остановили одного из лидеров чемпионата, уверенно победив его на своей площадке в трех партиях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Питерская команда в текущем чемпионате показывает хорошие результаты и идет в группе лидеров Суперлиги, занимая третье место. И так уж сложилось исторически, что для челябинок питерский клуб — не самый удобный соперник.

Это подтвердил и нынешний сезон. «Динамо-Метар» уступил «Ленинградке» в первом круге чемпионата России (1:3), дважды уступил «пчелкам» и в четвертьфинале Кубка России — 0:3 и 1:3.

Но в этот раз победа была на нашей стороне. Удивляет то, что челябинки сегодня, 23 февраля, оказались на голову сильнее соперниц. Они без проблем выиграли первый и третий сет, не дав питерским волейболисткам набрать и 20 очков — 25:16 и 25:29. Лишь во второй партии «Ленинградка» смогла оказать достойное сопротивление, уступив ее со счетом 23:25.

А ведь подопечные Александра Кашина всерьез рассчитывают побороться за медали (даже золотые!) чемпионата. Но в Челябинске они показали не лучшую свою игру, уступив челябинкам без шанса на успех.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины.

23 февраля. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:16, 25:23, 25:19).

В регулярном чемпионате всем командам осталось провести по два матча. Благодаря этой победе «Динамо-Метар» сохранил за собой 6-е место в турнирной таблице. Подопечным Алексея Дешина предстоит сыграть еще два поединка в «регулярке» — 28 февраля с краснодарским «Динамо» (дома) и 6 марта — с «Минчанкой» (в гостях).

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).