В магнитогорском парке «Притяжение» проведут турнир по волейболу на снегу

В первенстве УрФО примут участие команды из Свердловской и Челябинской областей и ХМАО

Жители Магнитогорска в ближайшие выходные, 1 и 2 марта, смогут ближе познакомиться с необычным видом спорта — волейболом на снегу. В парке «Притяжение» состоится первенство УрФО, на котором выступят студенческие и любительские команды из Челябинской и Свердловской областей, а также гости из ХМАО, сообщает пресс-служба мэрии Магнитогорска.

В турнире, посвященном 80-летию Великой Победы, примут участие команды юношей и девушек до 17 и 19 лет, а также студенческие сборные. Вместе с ними будут заявлены на первенство УрФО и несколько местных любительских коллективов.

У волейбола как вида спорта есть несколько разновидностей. С классическим вариантом знакомы все. Хорошую популярность в России и мире приобрел пляжный волейбол, турниры по которому даже вошли в программу летних Олимпийских игр. Однако с недавних пор в нашей стране регулярно проводятся и статусные соревнования по зимней разновидности этой игры — на снегу.

Главное его отличие от других волейбольных дисциплин — количество игроков на площадке. Здесь команда состоит из трех игроков и одного запасного. Кроме того, отличается в зависимости от погодных условий количество перерывов между периодами. Они предусмотрены для того, чтобы участники могли согреться и не замерзнуть.

Игры первенства УрФО в магнитогорском парке «Притяжение» пройдут в течение двух дней. 1 марта матчи начнутся в 12:00, а 2 марта — в 10:00. Для профессиональных спортсменов этот турнир может стать генеральной репетицией перед стартом чемпионата России по волейболу на снегу. Он состоится с 14 по 16 марта в Красноярске.

Накануне мы рассказывали о том, что в Челябинске играют зимой в пляжный волейбол студентки ЮУрГУ. Они также выступят на соревнованиях в Магнитогорске.