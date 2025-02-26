Челябинские волейболистки выиграли первенство России в Анапе

В финальном матче они разгромили соперниц из Калининграда

Волейбольная команда девушек из Челябинска завоевала золото первенства России на соревнованиях в Анапе. На турнире среди спортсменок не старше 17 лет отличились подопечные Людмилы Суховой. Они одержали победу во всех матчах, а в финале разгромили соперниц из Калининградской области — 3:0, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Состязания в Анапе собрали лучшие волейбольные команды среди девушек до 17 лет (2008—2009 г. р.). Отправились туда и челябинские спортсменки из СШОР «Юность-Метар».

Под руководством Людмилы Суховой и Натальи Головченко они выиграли во всех играх и завоевали золото турнира. В финале первенства России челябинки в трех сетах победили сверстниц из Калининградской области — 3:0 (25:23, 25:13, 25:15).

Отметим, что челябинская СШОР «Юность-Метар» является одной из сильнейших волейбольных спортивных школ страны. Девушки много раз становились чемпионками страны, а многие воспитанницы школы успешно выступают в российской Суперлиге.