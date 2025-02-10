Фанаты волейбольного клуба «Динамо-Метар» помогли команде выиграть уральское дерби

Поддержать челябинскую команду в Екатеринбург отправилось около сотни болельщиков

В женской волейбольной Суперлиге очень жарким и драматичным получилось уральское дерби между командами Челябинска и Екатеринбурга. Сегодня, 10 февраля, клуб «Динамо-Метар» одержал волевую победу на тай-брейке над принципиальным соперником — «Уралочкой-НТМК». Помогли ему добиться успеха челябинские болельщики, которые поддержали команду на матче в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На игру в Екатеринбург штаб волейбольного клуба «Динамо-Метар» организовал выезд для самых преданных поклонников команды. Болельщики отправились на таком вот стильном автобусе. Ну, а тем, кому не нашлось в нем места, добирались до уральской столицы своим ходом. В итоге по разным оценкам игру команды в Екатеринбурге поддержали около ста болельщиков «Динамо-Метар».

Дружная их поддержка придала матчу дополнительный колорит и жаркую атмосферу. Челябинские любители волейбола не раз перекрикивали своих оппонентов из Екатеринбурга. Возможно, это сказалось на игре «Динамо-Метар» в первом периоде. Его наша команда провела блестяще: уже в самом начале волейболистки челябинского клуба завладели инициативой — 7:3, 14:6, 21:11...

Разумеется, растерять его они уже не могли. В итоге лишь в концовке они позволили «Уралочке-НТМК» чуть сократить отставание. 25:19 — более чем уверенная победа в стартовом отрезке матча. Символично, что победное очко команде принесла Александра Мамедова, классно сыгравшая на блоке. Она в первом сете действовала практически без ошибок.

А вот дальше что-то пошло не так. Хозяйки площадки наладили игру на блоке и задней линии, практически перестали ошибаться в атаке. Они создали небольшой отрыв в дебюте партии, а затем сделали еще один качественный рывок, доведя счет до 20:11.

Стоит отметить, что здорово в эти минуты действовал блок уральской команды. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что на этой позиции играют такие высокорослые волейболистки, как Елизавета Фитисова (190 см) и Елизавета Протопопова (195 см). В итоге — 25:15 в партии и общий счет 1-1.

Напряженным и боевым получилась третья партия. В ней долгое время команды шли «нога в ногу». В какой-то момент «Динамо-Метар» создал небольшой задел в счете — 12:9. Но ненадолго: последовал необъяснимый провал и уже 14:17 не в нашу пользу. Алексей Дешин попытался изменить ход матча с помощью замен. Так, появилась на площадке Ангелина Дементьева. Ей удалось освежить игру команды и пару раз удачно сыграть на блоке — 17:17.

Увы, концовку сета взяли хозяйки площадки. В первую очередь благодаря надежной игре на приеме. Пару раз «уралочки» также классно сыграли на задней линии. В итоге — 25:21 не в нашу пользу. Классной получилась и четвертая партия, в которой также все решалось в самой концовке. К радости челябинских болельщиков, ее завершили в свою пользу волейболистки клуба «Динамо-Метар». 25:23 и 2-2 — все должен был решить тай-брейк.

Начали его наши девушке блестяще, поведя со счетом 5:1. В какой-то момент у них возникли небольшие проблемы с приемом мяча. Но все же они вовремя взяли себя в руки, перестали ошибаться и довели матч до победы.

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10 февраля. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (19:25, 25:15, 25:21, 23:25, 9:15).

Следующий матч клуб «Динамо-Метар» проведет в Челябинске — 15 февраля подопечные Алексея Дешина принимают на родной площадке столичное «Динамо» во главе с экс-наставником южноуральской команды Александром Кошкиным.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).