Волейболисты из Челябинска возглавили турнирную таблицу чемпионата России

В этом сезоне у них ни одного поражения.

Послушать 00:00

Челябинский мужской волейбольный клуб «Динамо» возглавляет турнирную таблицу высшей лиги «А» чемпионата России. В этом сезоне спортсмены провели 16 матчей и все стали выигрышными.

Перед новогодним перерывом у команды был очень плотный график. Они сыграли 4 матча за 4 дня. Последняя встреча состоялась 28 декабря против ярославского «Ярославича». И в этой игре «Динамо» одержало победу со счетом 3:1 и закрепилось на первой строчке турнирной таблицы.

«Ребята стараются, одержали 16 побед. Но обольщаться не надо. Если посмотреть на турнирную таблицу, пока мы встречались с командами из нижней части. Хорошо, что не потеряли концентрацию в этих матчах, выиграли. Честь и хвала команде за это, но вся борьба еще впереди», — поделился итогами года Алексей Рудаков, тренер волейбольного клуба «Динамо».

Следующий матч челябинцы сыграют уже 16 января. У них вновь будет 4 встречи за 4 дня: по две игры против стерлитамакского «Тархана» и оренбургского «Нефтяника».