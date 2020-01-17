В Челябинске пройдет волейбольное «уральское дерби»

Медиахолдинг ОТВ покажет игру команд «Динамо-Метар» и «Уралочки» в прямом эфире.

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18 января в Челябинске, во дворце спорта «Метар-Спорт» состоится волейбольное «уральское дерби» между женскими командами: челябинской «Динамо-Метар» и екатеринбургской «Уралочкой».

Сейчас наши спортсменки занимают незавидное положение в турнирной таблице. Из десяти проведенных матчей они выиграли лишь 3, набрали за них 9 очков и занимают 9-ое место. Во многом на это повлияла трудная ситуация внутри самой команды. Во главе встала невыплата зарплаты игрокам, которая в итоге привела к смене руководящего состава клуба.

В Челябинске нужно популяризировать женский волейбол, и отныне медиахолдинг ОТВ будет показывать домашние игры спортсменок в прямом эфире.

Начало дерби в 17:00 по челябинскому времени. А тех, кто хочет поддержать спортсменок лично, ждут в ДС «Метар-Спорт» по улице Черкасская, 1. Вход свободный.