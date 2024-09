Волейболисты «Динамо» с победы стартовали на предсезонном турнире в Челябинске

Они выиграли у «Магнитки» на предварительном этапе Кубка России

В Челябинске стартовал традиционный предсезонный турнир по волейболу, посвященный памяти В. Ф. Давыдова. В этом году он проходит в рамках предварительного этапа Кубка России и собрал пять команд. В первый день состоялось южноуральское дерби, в котором челябинское «Динамо» уверенно победило ВК «Магнитка» — 3:0, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Во втором туре группового этапа Кубка России в Челябинске за выход в следующий раунд турнира бьются пять команд. Помимо хозяев турнира, это команды «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), ВК «Тюмень», «Магнитка» и «Кама» (Пермь).

В первый день на площадке ДС «Торпедо» прошло южноуральское дерби. Челябинское «Динамо» взяло реванш за поражение в первом туре у соперников из ВК «Магнитка». Во всех трех сетах «бело-голубые» были сильнее — 28:26, 25:19 и 25:21.

Челябинской команде предстоит провести еще три матча:

10 сентября. «Динамо» vs «ВК «Тюмень» (18:30).

11 сентября. «Динамо» vs «Локомотив-Изумруд» (18:30).

12 сентября. «Динамо» vs «Кама» (18:30).

Вне зависимости от их исхода «бело-голубые» уже не смогут попасть в следующую стадию турнира. Они ведут борьбу за 5—15-е места. Зато они могут стать победителями домашнего предсезонного турнира, посвященного памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова. Игры проходят во дворце спорта «Торпедо».

