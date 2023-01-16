Волейбольные клубы Челябинска и Магнитогорска поделили очки в южноуральском дерби

«Динамо» и «Магнитка» обменялись победами со счетом 3:2

В волейбольной Высшей лиге «А» чемпионата России завершились два южноуральских дерби в Челябинске. В 12-м туре турнира «Динамо» поделило очки с «Магниткой». В первом матче сильнее были гости, во втором — хозяева. Оба поединка завершились со счетом 3:2, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Подобные дерби всегда получаются жаркими и напряженными, не стали исключением и эти матчи. Обе команды, которые решают свои турниры задачи, а именно попадания в четверку сильнейших в конференции «Восток», выдали на паркете челябинского СК «Метар-Спорт» эмоциональные игры, которые завершились с диаметрально противоположным результатом. В первый день победу праздновали гости из Магнитогорска, во втором сильнее оказалось «Динамо».

Уже первый игровой день выдался напряженным, с лихим сюжетом и драматургией. Сначала вперед по партиям вышла «Магнитка», затем два подряд сета выиграла челябинская команда. А в четвертой партии верх взяли снова магнитогорские волейболисты. Они же выиграли и пятую, решающую партию. А заодно и матч в целом.

Второй матч прошел в такой же борьбе, но по другому сценарию. Два дебютных сета остались за хозяевами площадки, волейболистами «Динамо». Однако в двух следующих «Магнитка» сумела вернуться в игру и результат сравнять. На тай-брейке командам для выявления победителя не хватило 15 очков. Игра пошла на «больше-меньше». В итоге удача улыбнулась хозяевам, которым удалось взять реванш за поражение в первый игровой день.

Две южноуральские команды показали характер и очень классный эмоциональный волейбол, поделили очки и продолжают борьбу за попадание в финальный раунд. На предварительном этапе командам осталось всего 2 тура.

«Непростые игры получились. И большой перерыв был, и дома играли, волновались. Мы знали, что будут тягучие затяжные игры с длинными розыгрышами. Все ожидаемо. Надо отдать должное сопернику — они хорошо защищались, поэтому нашим нападающим и в первый, и во второй день было тяжело», — отметил после матча наставник ВК «Динамо» Алексей Андреев.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига «А». Конференция «Восток».

14 января. «Динамо» (Челябинск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 2:3 (23:25, 26:24, 25:21, 24:26, 9:15).

15 января. «Динамо» (Челябинск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3:2 (25:20, 25:16, 16:25, 22:25, 17:15).

Волейболисты «Магнитки» занимают 3-ю строчку в конференции «Восток» Высшей лиги «А». После 24 сыгранных матчей у подопечных Дениса Матусевича 13 побед и 11 поражений. Вслед за ними идут челябинские «динамовцы» (11 побед, 13 поражений), которые делят очки с «Университетом» из Барнаула. Для выхода в финальный раунд соревнований нужно финишировать в четверке сильнейших.