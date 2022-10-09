Волейболисты челябинского «Динамо» уступили в уральском дерби «Локомотиву-Изумруду»

Южноуральский клуб дважды проиграл со счетом 0:3 и 1:3

В Высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу челябинский клуб «Динамо» дважды уступил «Локомотиву-Изумруду» из Екатеринбурга на своей площадке. В первом поединке хозяева проиграли в трех сетах, во втором — в четырех, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Первый игровой день сложился для челябинского «Динамо» крайне неудачно. Наша команда уступила сопернику практически во всех компонентах игры. Все три партии прошли по схожему сценарию: равное начало, похожее на качели, а затем гости уходят в отрыв.

Надо сказать, что челябинцы сами много ошибались на собственных подачах. К примеру, во второй партии таких потерянных мячей набралось 7. Именно этих очков в итоге челябинцам и не хватило для успеха. Третья партия в первый игровой день выдалась самой упорной, но в концовке гости дожали соперника и выиграли матч.

Повторный матч получился более напряженным. Его дебют остался за хозяевами площадки. «Динамо» выдало очень удачное начало — 4:0. Да и в целом эту партию челябинцы контролировали. В концовке гости немного подтянулись и заставляли болельщиков Челябинска понервничать. Но тем не менее динамовцы довели партию до победы — 25:20.

Первую половину второго сета также контролировали челябинцы. Они вели в счёте с разницей в 2-3 очка. Игрок «Динамо» Павел Юринский исполнил эйс. Правда, почти тут же волейболист соперника, Вячеслав Руднев, кстати, воспитанник, челябинского волейбола, сделал то же самое. В середине сета уже гости вышли вперёд — 17:16, и Алексей Андреев вынужден был брать паузу. После этого челябинцы счёт сравняли, а Максим Новгородов сделал очередной эйс. В дальнейшем команды шли мяч в мяч. Для победы не хватило и 25 очков. В итоге удача в концовке улыбнулась гостям — 28:26.

Третья партия также получилась довольно упорной. Хотя к её середине хозяева получили комфортное преимущество в три очка — 11:8. Но тут же удачный отрезок провел и вырвался вперёд уже «Изумруд» — 13:14. При счёте 14:17 Алексей Андреев взял паузу. В концовке партии пот счёте 21:23 Владимир Купряшкин исполнил эйс, сократил разрыв в счете до минимума и вынудил гостей брать тайм-аут. В итоге «Изумруд» все же сумел взять и эту партию — 25:22.

Четвёртый сет, как и предыдущие, выдался упорным. Особенного его первая половина. Небольшим преимуществом в 2-3 очка владели гости, но все было, что называется, на тоненького. При счёте 9:11 Алексей Андреев взял тайм-аут, но разрыв в счете только вырос — 9:13, 10:15. При счёте 13:18 главный тренер «Динамо» прибегнул ко второй паузе. Но концовка сета осталась за гостями — победа «Локомотива» 25:19 и 3:1 в матче в целом. Увы, реванш за поражение в первый игровой день у «Динамо» взять не получилось.

«В первый день уступили сопернику во все элементах. Екатеринбург был сильнее нас. Во второй день с первой партии навязали свою игру. Были агрессивны на подаче, доигровочных мячах. Ключевой стала вторая партия. Не смогли выиграть несколько доигровочных мячей и тем самым выиграть сет. Выиграли бы его, и игра бы по другому для нас сложилась», — считает главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.

Чемпионат России по волейболу. Высшая лига «А»

8 октября. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 0:3 (16:25, 18:25, 22:25)

9 октября. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 1:3 (25:20, 26:28, 22:25, 19:25).

Следующие два матча челябинцы проведут в гостях 15 и 16 октября с «Камой» из Пермского края.