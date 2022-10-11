Челябинские волейболисты стали победителями отборочного этапа турнира «Локоволей»

В финале южноуральская команда обыграла сборную Татарстана — 2:1

В Ижевске прошел первый отборочный турнир «Локоволея» среди юношей 2006—2007 г. р. В финале команда Челябинской области одержала волевую победу над сборной Татарстана со счетом 2:1 и стала обладателем путевки в Суперфинал турнира, сообщает Всероссийская федерация волейбола.



В отборочном этапе приняли участие команды из Челябинска, Татарстана, Ижевска, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Новокуйбышевска и Йошкар-Олы. В первой группе победителем стала команда из Питера (8 очков), второе место — у Ижевска (4 очка). Во второй группе на лидирующей строчке команда Республики Татарстан (8 очков), второе место осталось за Челябинском (6 очков).



По результатам полуфиналов в финал турнира вышли команды Челябинска и Татарстана. За бронзу сыграли Санкт-Петербург и Ижевск. В решающем матче челябинцы уступили в первой партии, но взяли верх во втором сете и в третьем отрезке вырвали волевую победу. Победители прошедшего розыгрыша турнира «Локоволей-2021» завоевывают себе путевку и в грядущий Суперфинал.



Также два игрока сборной Челябинска, представляющие челябинский клуб «Динамо», вошли в число лучших на турнире. Лучшим блокирующим стал Максим Шорин, и лучшим игроком всего турнира признан Тимофей Марин.



Отметим, что турнир «Локоволей» среди юношеских команд был запущен в 2010 году, позднее к празднику волейбола присоединились и команды девушек. В этот раз финал первенства состоится в Иркутске с 24 по 27 января 2023 года в ДС «Труд». В финальном этапе примут участие по 8 команд юношей и девушек.

