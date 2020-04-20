Волейболисты Челябинска передадут 1800 масок пенсионерам с ЧМЗ

Команде «Динамо-Метар» пришлось закупать их в Москве.



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Челябинский волейбол не остался в стороне от пандемии коронавируса. Команда «Динамо-Метар» закупила медицинские маски для пенсионеров. Их передадут в министерство социальных отношений для пенсионеров Металлургического района.



Всего было закуплено 1800 масок. Как отметил директор «Динамо-Метар» Виталий Носов, главная цель акции — защита старшего поколения в непростых условиях.

«К сожалению, в нынешних условиях сложно приобрести медицинские маски в аптеках, их катастрофически не хватает. Нам удалось закупить крупную партию этих масок в Москве. И мы намерены передать их тем людям, которые в этом особенно нуждаются»,— поделился с сайтом «Первый областной» директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов.

Встреча руководства команды с сотрудниками соцзащиты состоится, во вторник, 21 апреля, в 13:00 по адресу коммунистическая 8А. После этого средства защиты раздадут пенсионерам.