«Динамо-Метар» проиграло «Ленинградке» из Санкт-Петербурга

Челябинские волейболистки уступили на тай-брейке.

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Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» потерпел поражение во втором туре Чемпионата России. Челябинские спортсменки уступили команде «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Встреча, которая проходила в городе на Неве, закончилась на тай-брейке со счётом 3:2 в пользу питерских волейболисток.



Первые два сета игры остались за челябинскими спортсменками. Их «Динамо-Метар» выиграло со счётом 26:24 и 22:25. Однако следующие две партии, со счётом 25:18 и 25:21 остались за «Ленинградкой». В итоге встреча перешла в дополнительное время, где волейболистки из Санкт-Петербурга выиграли 17:15.

Самый результативным игроком челябинской команды стала Екатерина Шкурихина. На её счету 19 очков. После игры главный тренер «Динамо-Метар» Сергей Чесновцикий отметил, что встреча носила непростой характер. При этом у наставника нет претензий к спортсменкам по самоотдаче.

«Весь вопрос в психологии, теряем уверенность — отсюда и ошибки. Избавимся от этого, будет совершенно другой результат. Потому что сегодня они увидели, что могут играть с любым соперником. Немного нам не хватило»,— приводит слова Сергея Чесновицкого пресс-служба ВК «Ленинградка».

Отметим, что для «Динамо-Метар» это поражение стало вторым подряд. 19 сентября волейболистки с общим счётом 0:3 уступили команде «Протон Саратов». Следующий матч Челябинкой команды состоится в воскресенье, 27 сентября. На своём поле «Динамо-Метар» примет «Динамо» из Краснодара.