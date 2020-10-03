Челябинский «Динамо-Метар» сыграет с командой из Одинцово

Для южноуральских спортсменок это будет домашняя игра.

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Сегодня, 3 октября, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» проведут матч со спортсменками из клуба «Заречье», Одинцово. Игра пройдёт в Челябинске в спортивном комплексе «Метар-Спорт» в рамках Чемпионата России.

Предыдущий матч завершился для челябинских спортсменок не очень удачно: девушки проиграли своим соперницам из Краснодара со счётом 1:3, несмотря на то, что начали игру довольно активно и выиграли уже первую партию. Однако дальше обыграть краснодарский «Динамо» спортсменки не смогли.

Смогут ли челябинки одержать победу сегодня в матче с командой из Одинцово? Узнать результат игры и, конечно же, поддержать южноуральских спортсменок можно сегодня, 3 октября, в прямом эфире, который покажет 1obl.tv. Начало в 17:55 по челябинскому времени.