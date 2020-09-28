Челябинские волейболистки не смогли обыграть одноклубниц из Краснодара

Встреча двух «Динамо» завершилась со счетом 1:3.

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В Челябинске вчера, 27 сентября, состоялся женский волейбольный матч между местным «Динамо-Метар» и «Динамо» из Краснодара. Зрителей было всего около двухсот человек. Но больше и нельзя — к сожалению, такие правила поставила Всероссийская федерация волейбола.

Отмечается, что матч был действительно очень мощный. Первую партию выиграли челябинки со счетом 25:22. Только дальше они незначительно уступали: вторая партия закончилась со счетом 20:25, третья — 15:25. Заключительный, четвертый сет закончился со счетом 17:25. Таким образом, встреча двух «Динамо» завершилась со счетом 1:3 в пользу команды из Краснодара.

Следующая игра челябинского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» в субботу, 3 октября. В гости к ним приедут представительницы «Заречье-Одинцово».