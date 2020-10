ЮУрГУ вошёл в три предметных рейтинга международного агентства

Эксперты отметили достижения вуза при подготовке специалистов по нескольким критериям.

В этом году Южно-Уральский государственный университет вошёл сразу в три предметных рейтинга международного рейтингового агентства Times Higher Education. В один из них вуз попал впервые. Подробнее о результатах рассказали в пресс-службе университета.

Ежегодно агентство составляет предметный рейтинг THE World University Rankings by subject, посредством которого оценивает работу лучших мировых университетов по четырём критериям: преподавание, исследовательская деятельность, включенность вуза в инновационные процессы и международное мировоззрение. Уже второй год подряд ЮУрГУ попадает в предметный рейтинг THE Engineering & Technology («Инженерные науки и технологии»), причём в этот раз вузулучшил свои позиции и расположился в интервальной группе 501—600 из более чем 900 вузов мира, подготавливающих специалистов в области строительства, электротехники, машиностроения, энергетики и многих других.

«В предметном рейтинге THE Physical Sciences („Физические науки“) ЮУрГУ также показал положительную динамику и расположился на позиции 601—800 среди мировых университетов, готовящих специалистов в области математики, физики, астрономии, химии, нанотехнологий, наук о Земле и других»,— рассказали в пресс-службе вуза.

Впервые в этом году университет вошёл в рейтинг THE Computer Science («Компьютерные науки») и сразу же расположился в интервальной группе 601—800. В этом предметном рейтинге агентство оценивает вузы по теоретическим и прикладным научным направлениям, среди которых и информационные системы, и искусственный интеллект, и распознавание образов.

Отметим, при составлении предметных рейтингов агентство Times Higher Education проанализировало более 13 миллионов научных публикаций и учло результаты ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей. Ежегодно рейтинговая таблица позволяет студентам выбрать лучший вуз для получения высшего образования, а также даёт представление об изменениях в этой сфере.