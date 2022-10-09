Волейболистки клуба «Динамо-Метар» победили одноклубниц из Краснодара в суперлиге

Южноуральская команда выиграла в гостях со счетом 3:0

Сегодня, 9 октября, челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» одержал вторую победу в чемпионате российской суперлиги. В гостевом поединке южноуральская команда выиграла у краснодарского «Динамо» в трех сетах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Старт в новом сезоне обе команды провели идентично — уступили в первых поединках, но взяли верх во вторых. «Динамо-Метар» в гостях проиграл «Протону», но был сильней «Ленинградки» в домашнем матче. Краснодарское «Динамо» неудачно сыграло с той же «Ленинградкой» на выезде, но сумело обыграть в Одинцово «Заречье».

Первый сет прошел в равной борьбе, команды долгое время шли очко в очко. Лишь к его середине стало обозначаться небольшое преимущество челябинок. После обманного удара Дарьи Малыгиной они впервые сделали «+3» (16:13), а в следующем розыгрыше Юлия Бирюкова красиво пробила блок соперниц. Гостям оставалось лишь не допускать грубых ошибок и спокойно доводить дело до победы — 25:19.

Здорово «Динамо-Метар» начал вторую партию, вырвавшись вперед 6:1. Почуявший неладное наставник южанок Павел Забуслаев взял тайм-аут. Однако эффекта он никакого на его подопечных не произвел — челябинки еще больше упрочили преимущество, сделав счет 11:4, затем 17:11, 21:13. Лишь на финише девушки из Краснодара сумели немного сократить разрыв, однако Мария Самойлова мощным выстрелом ставит точку в партии, и снова 25:19.

Уверенно челябинки провели и третий сет. Причем, они были сильней во всех компонентах игры — в защите, на блоке, быстрых атаках. При счете 19:15 соперницы стали «тащить» мячи на задней линии. И это позволило им на некоторое время обрести уверенность в своих силах. Девушкам из «Динамо-Метар» пришлось приложить максимум усилий, чтобы выиграть партию 25:23, а вместе с ней и игру 3-0.

Это уже вторая победа южноуральской команды в трех стартовых поединках чемпионата российской суперлиги. Следующий поединок «Динамо-Метар» проведет 15 октября в Подмосковье против «Заречье-Одинцово».