Чем и как собирается удивлять волейбольный клуб «Динамо-Метар» в новом сезоне?

Руководство и тренерский штаб команды удовлетворены селекцией в межсезонье





На традиционную предсезонную пресс-конференцию были приглашены не только представители СМИ, но и наиболее активные болельщики клуба. Возможно, поэтому формат мероприятия получился не совсем официально-деловым. Скорее, был доверительный диалог — о наболевшем, перспективах развития, ожиданиях от предстоящего сезона...





«В минувшем сезоне мы неудачно начали чемпионат, но ближе к концу разыгрались, показали хорошую игру и результат. Это позволило нам разговаривать с нашими руководителями об усилении команды. Этим летом потратили много сил и энергии, чтобы получить ту команду, которая сейчас есть. При этом мы находились в тесном контакте с главным тренером клуба, обсуждали и каждую кандидатуру игрока перед подписанием с ним контракта», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.





Отметим, что в период межсезонья челябинскому клубу удалось сохранить костяк команды. Хотя без потерь и не обошлось. По словам Виталия Носова, «Динамо-Метар» хотел сохранить диагональную Виту Акимову, которая хорошо себя проявила в минувшем сезоне, была одним из лидеров команды. Однако волейболистка предпочла продолжить карьеру во французском клубе «Волеро». По разным причинам покинули команду еще несколько волейболисток — Алеся Пироговская, Ольга Форналева, Мария Боговская, Татьяна Щукина и Ксения Дьяченко.





Однако список приобретений выглядит внушительней, если говорить про качество игроков. За челябинский клуб теперь будут играть пять спортсменок, которые хорошо известны специалистам и проявили себя в предыдущих клубах. Среди них — Жанна Каськова, Ангелина Сперскайте, Ольга Ефимова, Дарья Малыгина и Ольга Бирюкова. Подробнее о возможностях и перспективах каждой из них ранее писал Первый областной.





В конечном счете, как справедливо, отмечают волейбольные специалисты, в «Динамо-Метар» образовался крепкий и сильный состав — по два примерно равнозначных игрока на каждую из шести позиций на площадке. Это с одной стороны, дает возможность создать в клубе здоровую конкуренцию, с другой — вариативность тренерскому штабу при выборе стартовой шестерки и ротации состава прямо по ходу матча. Но есть и обратная сторона медали.





«Конечно, это здорово, когда у тренера есть хороший выбор исполнителей на каждую позицию. Но и заставляет поломать голову над тем, кого выпускать с первых минут матча. Признаться честно, на Кубке России немало времени размышлял при выборе состава на игру», — сказал главный тренер команды Александр Кошкин.





Специалист также отметил, что новичкам необходимо время на то, чтобы влиться в коллектив, обрести взаимопонимание на площадке. Однако времени на раскачку нет. Поэтому искать оптимальные варианты игры команда будет уже в самих матчах чемпионата. Заметим, что это нормальная практика — практически во всех волейбольных клубах в период межсезонья существенно обновляется состав.





«В этом сезоне мы планируем приятно удивить болельщиков своей игрой. В Челябинске сейчас строится „РМК-Арена“ — это будет один из красивейших спортивных объектов в России. И мы хотим к ее открытию подойти крепким и сложившемся коллективом, способным решать высокие задачи», — подытожил Виталий Носов.





Ольга Ефимова — спустя десять лет возвращается домой





Воспитанница челябинской школы волейбола в последний раз играла за родной клуб 10 лет назад. Спустя долгое время Ольга Ефимова вернулась в родные пенаты, и теперь будет вести партнеров за собой в качестве капитана команды.





— Ольга, за эти десять лет были варианты вернуться в Челябинск раньше? Почему только сейчас все сложилось?





— Да, пару раз была возможность, но находились какие-то моменты, которые не позволяли заключить контракт с челябинским клубом. В этот раз все получилось. И я этому очень рада. Все-таки это мой дом, здесь моя семья.





— Это и стало ключевым фактором при выборе решения, где продолжать карьеру?





— Не могу сказать, что ключевой, но один из важнейших. Еще бы выделила финансовую устойчивость в клубе и хороший тренерский штаб команды.





— На позиции связующего кто является для вас примером для подражания?





— Мне всегда импонировала игра Марины Бабешиной! На протяжении многих лет она здорово играет. В восторге от ее передач. Смотрю за ее игрой и не перестаю восхищаться как она это делает. Считаю, что лучшая в своем амплуа, достойна быть игроком сборной.





— Даже несмотря на то, что она уже опытная волейболистка? Вам уже 32 года. Чувствуете, что с каждым сезоном становится сложнее выдерживать физические нагрузки.





— Да, особенно на сборах. С возрастом сложнее восстанавливаться после нагрузок.





— В российской суперлиге играют три Ефимовы, причем две из них — Ольги. Наверное, вам пора выходить замуж. Хотя бы для того, чтобы болельщики не путались в Ефимовых.





— (смеется). Да, я не замужем. Не так давно с девчонками общались по этому поводу. Мол, трех Ефимовых для суперлиги — это многовато. Но менять свою фамилию пока не собираюсь. К выбору супруга и его фамилии нужно подходить ответственно и избирательно (смеется).





Ангелина Сперскайте — открывает Челябинск с солнечной стороны





Опытная, но уже титулованная спортсменка родилась и выросла в Саратове, где и получила волейбольное образование. Однако ее становление и рост мастерства прошли в Одинцово. Именно там началась ее профессиональная карьера. «Заречье-Одинцово» — «Динамо» Краснодар — «Динамо-Ак Барс» Казань... И вот теперь еще одно «Динамо», на сей раз челябинское.





— До переезда в Челябинск, что знали и слышали о нашем городе?





— Первые ассоциации были — серый и хмурый город. Но это потому, что со своей командой приезжала играть сюда зимой. Поэтому и Челябинск казался каким-то не приветливым и грустным городом. Но недавно изменила свое отношение к этому городу. В прошлом году в апреле был здесь тур — тепло и солнышко подняли настроение. А сейчас Бабье лето — красивая пора, Челябинск теперь мне кажется очень красивым и современным городом.





— Вы легко и быстро приживаетесь в новом коллективе?





— Я очень надеюсь на это, потому что коллектив и общение с партнерами по команде значат для меня многое. Тьфу-тьфу, атмосфера в команде мне нравится, с девочками хорошо ладим.





— Знаю, что вы не любите, когда вас зовут Гелей. Партнерам по команде об этом сообщили?





— Ага, с детства не люблю, когда меня так называют. Первая ассоциация — «Гель для душа». Но меня так давно уже в командах не называют, все знают, что я Лина или Ангелина. Ну, могут еще Спириком называть, это с молодежной сборной России прозвище появилось.





— А фамилию журналисты перестали уже коверкать?





— Да, всякое бывает. Недавно вот с отчеством перемудрили. Я Владовна, но обратились ко мне, «забыв» первую букву «В»... Это уже гранью моего понимания. Какая я «Ладовна»? (улыбается).





— Фамилия у вас литовская. На родине предков когда-нибудь были?





— Литва — родина моей мамы, но я там никогда не была. Время наверстать упущенное еще есть.





Жанна Каськова — любит летать на самолетах, но стюардессой себя не видит





«Она может стать любимицей челябинских болельщиков», — емко, но очень тонко подметил гендиректор клуба Виталий Носов, представляя журналистам новобранца команды. И ведь правда — стиль игры Жанны Каськовой не может не импонировать. При росте 174 см она действует на позиции диагональной. Но несмотря на относительно невысокий рост умудряется перепрыгивать блок соперника.





— Жанна, журналисты часто задают вам вопросы про рост. Надоедает?





— Нет, все нормально. Это же факт! Да, я невысокого роста волейболистка. Часто задают вопрос — почему я так высоко прыгаю? Но у меня нет этому объяснения. Скорей всего, виной всему гены. На тренировках я свои прыжки никак индивидуально не отрабатываю.





— Зато вы часто используете силовую подачу. Не знаете с какой скоростью летит мяч после ваших подач?





— Нет, но очень интересно было бы узнать.





— Почему решили стать волейболисткой, а не, скажем, стюардессой?





— (смеется). Стюардесса по имени Жанна? Да, ассоциация с именем срабатывает. Но мне спорт ближе, чем полеты на самолетах. Хотя летать я люблю. Но в качестве работы профессию стюардессы никогда не рассматривала.





— А на скрипке научились-таки играть?





— К сожалению, нет. Я упустила этот момент. А потом решила, что раз судьба не дала мне такой возможности — значит это не мое, скрипку в руки решила уже больше не брать.





Дарья Малыгина — два метра роста нереальной красоты





В нынешнем составе челябинского клуба «Динамо-Метар» Дарья Малыгина — одна из самых опытных и титулованных волейболисток. Чемпионка России, участница Олимпийских игр долгое время входила в состав национальной сборной страны. А еще она — одна из самых красивых и симпатичных российских волейболисток. «Два метра роста нереальной красоты» — написал о ней один из федеральных журналистов.





— Да, я читала эту статью. Конечно, приятно слышать о себе такие отзывы. Но на самом деле у меня рост 198 см. Так что все это неправда по поводу двух метров красоты (смеется).





— А какая ваша часть тела из этих почти двух метров, на ваш взгляд, самая красивая?





— Ой, ну и вопросики у вас (хохочет). Думаю, по кусочкам выделять что-то одно — это будет не то. Я вся сама по себе красивая, обаятельная и привлекательная.





— Почему тогда такая красивая девушка решилась на переезд в Челябинск?





— Люблю экстрим (смеется). Шучу, конечно! Здесь сформировался хороший и крепкий коллектив, импонирует работа тренерского штаба.





— На что этот коллектив способен?





— Игры покажут. Главное выходить на каждый матч с твердым намерением победить. Тогда и результат будет.





— А сами чего хотели бы достичь с новым для себя клубом?





— Стать чемпионкой России. А почему бы и нет? Надо верить в себя и тогда все получится.





Елена Ткачева — эмоции и слезы помогают в игре





Женский волейбол — очень эмоциональный вид спорта. В этом можно убедиться, если посмотреть на реакцию девушек после каждого розыгрыша мяча. И Елена Ткачева здесь всегда на виду. Она, пожалуй, самая эмоциональная волейболистка страны. При этом очень часто можно видеть на ее лице слезы — и радости, и грусти.





— Ой, я с рождения такая. Всегда очень переживаю и близко принимаю к сердцу как победы, так и поражения.





— Лена, ну не плакать же от переизбытка чувств.





— А почему нет? Если игра идет упорная, очко в очко... В такие моменты бывает, что не сдерживаю свои эмоции. И не важно — выиграли мы в итоге или проиграли.





— А в жизни вы тоже эмоциональная девушка? Чаще от радости или грусти плачете?





— Наверное, от печали. Элементарно фильм душевный может тронуть за душу. Или если вижу видеоролик, в котором собака попадает под колеса автомобиля... Жалко животных, над которыми люди издеваются. Да много разных жизненных ситуаций может быть, когда тяжело закрыть на это глаза.





— Эмоции в игре, на ваш взгляд, это больше союзник или ваш враг?





Я думаю, что они мне помогают лучше раскрыть свой потенциал, заряжают на то, чтобы помочь коллективу одержать победу. А зачем выходить на площадку, если не готов отдавать себя полностью игре?

Сегодня, 24 сентября, челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» открывает новый сезон в чемпионате российской суперлиги. Накануне команда провела открытую тренировку для СМИ. Новички рассказывали об адаптации в новом коллективе, старожилы вспоминали яркую концовку прошлого сезона, а руководство клуба пообещало, что в новом чемпионате игра и результат команды приятно удивят болельщиков. Первое областное объясняет, почему можно ожидать прорыва от женской волейбольной челябинской команды.