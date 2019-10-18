Волейболистки из «Динамо-Метар» готовятся принять красноярский «Енисей»

Корреспондент медиахолдинга ОТВ побывал на тренировке южноуральских спортсменок.

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19 октября в Челябинске состоится второй матч в чемпионате российской суперлиги для команды «Динамо-Метар» из Челябинска. Соперниками на этот раз станет «Енисей» из Красноярска. В минувшем сезоне челябинки дважды уступали этой команде и «Динамо-Метар» намерены взять реванш.

Прошлый матч, который был стартовым, «Динамо-Метар» уступило в трех партиях «серебряному» призеру прошлого сезона — «Локомотиву» из Калининградской области.

«Мы сделали работу над ошибками после проигрыша. Нам главное сейчас раскрепоститься, потому что были зажаты в прошлой игре. Тренер нам подсказывает и помогает. Также мы стараемся помогать молодым игрокам. Очень большие задачи стоят перед клубом в этом сезоне», — поделилась Татьяна Маркевич, доигровщица ВК «Динамо-Метар».

Поединок между челябинцами и красноярцами состоится в субботу, 19 октября, в 17:00. Матч пройдет во дворце спорта «Метар».