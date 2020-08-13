Мексиканская волейболистка будет выступать за челябинский клуб «Динамо-Метар»

Соглашение подписано на один сезон.

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В челябинском женском волейбольном клубе «Динамо-Метар» произошло интересное пополнение. К команде на один сезон присоединилась капитан национальной сборной Мексики Андреа Ранхель. И это вторая мексиканская спортсменка, которая будет выступать в России в грядущем спортивном году. Первая — Саманта Брисио — будет выступать за «Динамо-Казань».

Пресс-служба ВК «Динамо-Метар» уже успели немного пообщаться с Андреа. К примеру, они узнали, что ее главная цель — помочь команде успешно провести сезон и побороться за самые высокие места.

«А моя личная цель — хорошо выступить с командой и заявить о себе, как об игроке. В чемпионате России много игроков очень высокого уровня, которые мотивируют меня упорно работать, чтобы проявить себя на таком уровне», — поделилась мексиканская спортсменка.

Отметим, что Андреа Ранхель 27 лет. Среди достижений у нее значатся два «серебра» чемпионата Пуэрто-Рико (2019, 2020).

К слову, сезон 2020/21 начнется с 19 сентября. И ВК «Динамо-Метар» в полную силу готовится показать, на что они способны.