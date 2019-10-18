Новый президент ВК «Динамо-Метар» рассказал о планах клуба

Виталий Носов стал гостем программы «Весь спорт» на телеканале ОТВ.

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Совсем недавно в женском волейбольном клубе «Динамо-Метар» из Челябинска произошли изменения. Новым президентом клуба был назначен Виталий Носов, известный в прошлом российский баскетболист. А новым тренером команды стал Денис Матвеев.

Президент поставил девушкам задачу — попасть в пятерку лучших команд и выходить на Еврокубки. Но не забывает и о существующих проблемах клуба.

«Изменения в структуре клуба точно произойдут. Наша первостепенная задача — долги по зарплате. Меня больше всего вдохновил тренер, отношение команды к тренировкам, девочек к тренировочному процессу. Они играют без зарплаты, борются, стараются. Это вдохновляет», — поделился Виталий Носов.

Тренер клуба Денис Матвеев отмечает, что нужно повышать уровень деталей — поднимать базу, использовать опыт. В этом кроются все условия для роста игроков.

«На одном желании и стремлении проехать сложно. Мы на 80 процентов обновили состав и на месяц раньше начали сезон, чтобы сыграться. Вопреки всем сложностям, девушки показывают отличный результат», — рассказал Денис Матвеев.

Об этом и о том, как же новый президент «Динамо-Метар» хочет возродить величие волейбола в Челябинске, вы сможете узнать в субботу, 19 октября, в 18:40 на телеканале ОТВ в программе «Весь спорт».