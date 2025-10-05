Волейбол на старте: «Динамо-Метар» о медалях лишь мечтает

Челябинская команда хочет стать призером, но шансов на это у нее ничтожно мало

Челябинский женский клуб «Динамо-Метар» в волейбольной Суперлиге вновь планирует побороться за медали, а если быть точнее — мечтает оказаться в призовой тройке по итогам сезона-2025/2026. Вот только сделать это команде будет очень непросто: состав в летнее межсезонье обновился на 75-80 процентов. Он не стал сильнее или слабее, зато соперников стало больше — в превью к сезону оцениваем перспективы челябинской команды и видим, что ее главная задача в том, чтобы побороться за выход в плей-офф, но никак не за медали чемпионата.

Межсезонье: Предсезонная практика для челябинской команды получилась насыщенной. И главным образом благодаря участию в Кубке Победы. В этом турнире выступили топ-8 сильнейших команд Суперлиги по итогам сезона-2024/2025. И он помог тренерскому штабу оценить реальный уровень новичков команды и то, как они готовы помочь клубу в предстоящем сезоне.

Два игровых тура — в Казани и Одинцово — показали, что команде есть над чем работать. Итог — лишь одна победа при пяти поражениях. Но надо учитывать, что челябинкам противостояли топовые соперники, лучшие из лучших. Поэтому результат выступления в турнире получился не самым хорошим и приятным, но ожидаемым.

Селекция: Ее, то есть селекцию клуба, оценить очень сложно. Хотя бы потому, что в женском волейболе состав команды на следующий сезон начинает формироваться уже в январе-феврале. То есть тогда, когда еще текущий чемпионат находится в самом разгаре. И это повод для отдельной статьи, ни в одном другом командном виде спорта ничего подобного нет.

Поэтому в штабе «Динамо-Метар» еще в начале года заранее знали, что придется расстаться с Екатериной Гатиной, Александрой Мамедовой, Викторией Руссу, Ириной Сорокиной и многими другими нашими девчатами.

«Очень сложно подписывать долгосрочные контракты, за исключением наших молодых игроков. У нас в этом году из четырнадцати человек восемь новичков, двух из которых мы привлекли с нашей второй команды — Ольга Зворыгина и Анастасия Архипова. Для них шанс стать лучше! И это важнейшая часть стратегии развития клуба. Мы должны давать возможность нашим челябинским игрокам расти во второй команде, ради чего мы ее и создали, и пополнять ряды основной команды», — Виталий Носов.

Впрочем, состав команды пополнился вполне хорошими и сильными спортсменками. Главное приобретение — вернулась в Челябинск Анастасия Стальная. Ее профессиональная карьера началась, по сути, в нашей команде. Теперь чемпионка России и экс-сборница национальной команды возвращает долги (хотя вряд ли уместно так говорить по отношению к спортсменке), но она снова с нами. И это главная позитивная новость летней селекции ВК «Динамо-Метар»!

ВК «Динамо-Метар». Изменения в составе:

Ушли: Екатерина Гатина, Александра Мамедова, Виктория Руссу, Анастасия Васильева, Кристина Вдовина, Влада Руденя, Ирина Сорокина, Анна Багрянцева.

Остались: Ольга Яргычова, Елизавета Диких, Валерия Иванкович, Ангелина Дементьева, Ольга Форналева, Тамара Зайцева.

Пришли: Полина Юникова («Динамо — Ак Барс»), Анастасия Кудряшова («Куаныш», Казахстан), Ангелина Амелина («Спарта»), Мария Бугаева («Заречье-Одинцово»), Полина Ольховская («Спарта»), Анастасия Стальная («Заречье-Одинцово»).

Состав ВК «Динамо-Метар». Сезон-2025/2026:

Связующие: Ольга Форналева, Ольга Зворыгина;

Диагональные: Елизавета Диких, Анастасия Кудряшова;

Центральные блокирующие: Ольга Яргычова, Полина Ольховская, Полина Юникова, Мария Бугаева;

Доигровщики: Ангелина Дементьева, Валерия Иванкович, Анастасия Стальная, Ангелина Амелина;

Либеро: Тамара Зайцева, Анастасия Архипова.

Цитата

«Да, команда у нас серьезно обновилась, процентов на шестьдесят. Работаем по намеченному плану. Входим в новый сезон с надеждой. Задачи остались прежними — хотим побороться за медали, но первоочередная цель — попасть в плей-офф. В последние три сезона нам удавалось ее выполнять. Отмечу, что команда у нас прибавила в росте. Будем это учитывать при формировании стиля игры в предстоящем сезоне».

Алексей Дешин, главный тренер «ЧБК»

Задача: борьба за медали

Штаб клуба поставил задачи, конкретики в них нет, заявив, что есть желание побороться за медали. Но эта цель явно завышена. Очевидно, что «Динамо-Метар» не готов к призовому месту ни ментально, ни физически. Состав команды явно не рассчитан на то, чтобы стать призером чемпионата.

Понятно, что задачи на сезон нужно ставить максимальные, и гендиректор клуба Виталий Носов озвучил их, они кажутся логичными и правильными.

«Все команды стали сильнее. Те, кто был выше нас в турнирной таблице в прошлом чемпионате, они точно не стали слабее, но у нас есть шанс с каждой командой. Мы готовимся к каждой игре, каждую игру мы хотим выиграть. Получится или нет, покажет время. Надеюсь, будем бороться за медали, по крайней мере мы об этом мечтаем!», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар».

Мнение ИА «Первое областное»:

Этот сезон будет очень непростым для нашей команды. И есть основания полагать, что команда уступит те позиции, которые заняла в двух предыдущих сезонах. Главным образом потому, что состав команды не стал сильнее — это раз. Во-вторых, в летнее межсезонье, значительно укрепили свои ряды клубы, которые являются прямыми конкурентами «Динамо-Метар» в борьбе за топ-8 в Суперлиге.

«Динамо-Ак Барс» (Казань), «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Заречье-Одинцово» (Московская область) — в таком порядке команды финишировали в регулярном чемпионате в прошлом году. И все они в летнее межсезонье слабее не стали уж точно! Очевидно, что наша команда может выиграть у любого из этих соперником в одном отдельно взятом матче, на оказаться выше их по итогам «регулярки» — вряд ли.

А ведь есть еще значительно укрепившие свои ряды этим летом «Омичка», «Тулица» и «Протон». Да и краснодарское «Динамо» с «Уралочкой-НТМК» уж точно не хуже челябинского коллектива. В общем, о медалях нашей команде думать рано.





Куда важнее и актуальней для подопечных Алексея Дешина решать задачу по выходу в плей-офф. Она в этом году обещает быть очень серьезной. Есть такое ощущение, что «Динамо-Метар» окажется за бортом восьмерки сильнейших, хотя и будет цепляться за топ-8 до последнего тура. Впрочем, автор строк был бы очень рад ошибиться в своем прогнозе.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).