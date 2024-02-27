Владислав Вечканов из Златоуста выиграл лыжный марафон «Уральские жемчужины»

Спортсмен преодолел 50‑километровую дистанцию за 2 часа 24 минуты

В Чебаркуле завершился 36-й по счету лыжный марафон «Уральские жемчужины». В главном 50-километровом забеге победу одержал участник Всероссийской зимней спартакиады Владислав Вечканов из Златоуста. На старт состязаний пяти дистанций вышли более 210 спортсменов из 6 регионов страны, сообщает региональный Минспорт.

Организаторы приготовили любителям лыжных гонок несколько дистанций — от 5 до 50 км в зависимости от возраста и физической подготовки. Медали разыграли в 17 возрастных категориях. Кроме того, был ряд нововведений, главное из которых в том, что все участники бежали дистанцию с электронными чипами, фиксировавшими время финиша.

Была также введена новая 10-километровая дистанция с набором высоты до 35 метров — достаточно серьезная проверка для подготовленных лыжников. На трассе был оборудован один пункт питания, где спортсмены могли подкрепиться.

В главном 50-километровом забеге победу одержал уже известный и титулованный профессиональный спортсмен из Златоуста Владислав Вечканов. Дистанцию он преодолел за 2 часа 23 минуты 58 секунд. Второе время показал Максим Казанцев из села Миасского (2:26.25), замкнул тройку призеров челябинец Евгений Мальцев (2:26.25).

Вышли на старт марафона «Уральские жемчужины» и другие известные в регионе спортсмены. Среди них, например, озерчанин Роман Летягин — неоднократный победитель и призер чемпионатов России по ачери-биатлону.

Выступили и лидеры лыжной сборной Челябинской области, а также участник Всероссийской спартакиады — 2024 биатлонист Евгений Жданов (он показал 9-е время). Отметим также высокий результат сервисмена национальной сборной России по биатлону Михаила Колоскова из Сатки: 58-летний специалист занял итоговое 7-е место.