В Златоусте открыли обновленный лыжно-биатлонный комплекс

Именно там прошли соревнования по биатлону в рамках Всероссийской зимней спартакиады

Сегодня, 10 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр спорта РФ Олег Матыцин открыли обновленный лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. На его базе уже прошли соревнования по биатлону в рамках Всероссийской зимней спартакиады. Подобные значимые мероприятия современный комплекс будет принимать и в будущем, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Огромное счастье быть сегодня в Златоусте и открывать комплекс имени Светланы Ишмуратовой. Желаю спортсменам, тренерам как можно чаще проводить здесь соревнования. Хочу, чтобы этот комплекс стал настоящим домом российского биатлона и всех любителей лыжного спорта. Здесь фантастическая, гостеприимная атмосфера, фантастические традиции. Пусть это дарит радость всем нам, мы будем гордиться нашими спортсменами, нашими достижениями, нашей великой Россией»,— сказал Олег Матыцин.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил министерство спорта РФ и Союз биатлонистов за помощь в обновлении стадиона и отметил, что на сегодняшний день это один из лучших в стране биатлонных комплексов.

«Договорились, что будем регулярно проводить здесь соревнования самого высокого уровня. Челябинская область, Златоуст, наши земляки, такие как Светлана Ишмуратова, достойны видеть здесь лучших спортсменов нашей страны и всего мира»,— добавил Алексей Текслер.

Участие в открытии комплекса также приняли президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира Светлана Ишмуратова.

«Я счастлива. Спасибо всем, спасибо Олегу Васильевичу, Алексею Леонидовичу и Виктору Викторовичу. Я всегда считала, что наш город самый лучший, самый красивый, самый достойный для того, чтобы именно здесь проводились соревнования самого высокого уровня», — расчувствовалась Светлана Ишмуратова. Обновленный лыжно-биатлонный комплекс включает в себя стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром и комментаторскими кабинами и многое другое. Проводить здесь тренировки и соревнования любого уровня по биатлону, лыжным гонкам и смежным видам спорта можно круглый год.