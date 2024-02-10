Более пяти тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

Нарушений общественного порядка сотрудники полиции не допустили

Сегодня, 10 февраля, в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», участие в которой приняли свыше пяти тысяч горожан и гостей Челябинска. Порядок на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции и приданные силы. В результате нарушений допущено не было, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Уже на подъезде к стадиону можно было увидеть правоохранителей: сотрудники ГИБДД регулировали движение во избежание заторовых ситуаций. Допуск участников осуществлялся через пропускные пункты, оборудованные металлорамками. Возле пунктов дежурили сотрудники полиции. На самом мероприятии также присутствовали полицейские. Благодаря принятым профилактическим мерам нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, в числе участников забега были губернатор Алексей Текслер и министр спорта РФ Олег Матыцин. Они дали старт соревнованиям и сами преодолели двухкилометровую дистанцию.

Челябинские полицейские также обеспечивают порядок на мероприятиях в рамках Всероссийской спартакиады. Так, сегодня они будут работать в ледовом дворце «Уральская молния» на соревнованиях по шорт-треку.

Коллеги челябинских полицейских в это время охраняют общественный порядок в Златоусте, где проходят соревнования по биатлону.

«Сотрудники полиции принимают все меры для создания безопасных и комфортных условий для гостей и жителей Челябинской области на период проведения масштабных спортивных мероприятий»,— сказали в ГУ МВД России по Челябинской области.