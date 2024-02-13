В Кыштыме состоялись Всероссийские массовые гонки «Лыжня России». Главным призом забега стала поездка в Москву, за которую боролась 21 команда. Победу в состязаниях одержала семья Вечерниных. Екатерина, Ульяна и Софья преодолели семейную дистанцию и пробежали 1,5 километра в массовом забеге, сообщает пресс-служба администрации Кыштыма.
Екатерина Вечернина работает педагогом в школе дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий „Странник“». Также она реализует образовательную программу «Юные туристы — краеведы».
«Впервые в „Лыжне России“ участвовали в 2010 году. С тех пор каждый год выходим на старт всей семьей: муж, сын и две дочки. В прошлом году самая младшая Ульяна в 3,5 года стала самой юной участницей гонки. Это прекрасное мероприятие. В этом году у нас женская семейная команда. Очень неожиданно и приятно для нас получить главный приз», — поделилась Екатерина Вечернина.
Кыштымская семья Вечерниных посетит Международную выставку — форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. В этом году «Лыжня России» была посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Напомним, что Челябинск присоединился к проведению Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Старт соревнованиям дали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они же вышли на старт двухкилометровой дистанции, компанию им составил олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
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