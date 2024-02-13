Семья из Кыштыма выиграла поездку в Москву за участие в «Лыжне России»

Екатерина, Ульяна и София преодолели две дистанции

«Впервые в „Лыжне России“ участвовали в 2010 году. С тех пор каждый год выходим на старт всей семьей: муж, сын и две дочки. В прошлом году самая младшая Ульяна в 3,5 года стала самой юной участницей гонки. Это прекрасное мероприятие. В этом году у нас женская семейная команда. Очень неожиданно и приятно для нас получить главный приз»,

— поделилась Екатерина Вечернина.