Владимир Якушев отметил превосходство уральских хоккейных команд в КХЛ

И поздравил магнитогорский «Металлург» с победой в Кубке Гагарина

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил хоккеистов магнитогорского «Металлурга» с победой в Кубке Гагарина. Он также подчеркнул, что в этом сезоне в чемпионате КХЛ успешно выступили три уральские команды. Бронзовые медали турнира завоевали челябинский «Трактор» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

«Магнитогорский клуб в течение всего сезона показывал не только выдающуюся игру, но и уральский характер, силу воли, стремление к победе. Особенно мы увидели это в финальной серии, в которой магнитогорский клуб не оставил шансов сопернику. Поздравляю всех игроков, тренерский штаб во главе с Андреем Разиным. Он сумел вдохновить команду на победу и привезти главный трофей на челябинскую землю», — говорится в поздравлении.

Отдельно полпред поблагодарил болельщиков, которые стали мощной опорой для хоккеистов, а также подчеркнул, что в нынешнем хоккейном сезоне на пьедестале чемпионата КХЛ оказалось сразу три уральских клуба. Владимир Якушев поздравил с успешным выступлением команды «Трактор» и «Автомобилист», которые завоевали бронзовые медали.

Напомним, что вчера магнитогорский «Металлург» одержал победу в четвертом матче над ярославским «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина. В клубной истории южноуральцы в третий раз завоевали главный трофей КХЛ.