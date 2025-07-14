Владимир Пономарев: «Тимур Жамалетдинов поможет ФК „Челябинск“ выйти в РПЛ»

Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР полагает, что южноуральский клуб сможет в перспективе выйти в элитный дивизион

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» отреагировал на переход экс-игрока армейской команды Тимура Жамалетдинова в «Челябинск», а также оценил перспективы челябинского клуба на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в следующем сезоне.

«Слышал, что Тимур перешел в челябинский клуб. Это хороший трансфер, как для игрока, так и для команды. Думаю, что Жамалетдинов поможет „Челябинску“ выйти в РПЛ! Другой вопрос, что сделать это в первый сезон очень сложно. Возможно, что челябинцам понадобится некоторое время для того, чтобы адаптироваться к Первой лиге», — отметил Владимир Пономарев.

Футбольный эксперт также добавил, что желает удачи челябинскому клубу в новом сезоне. Он признался, что наслышан о высоких задачах и амбициях ФК «Челябинск». Владимир Пономарев добавил, что хотел бы, чтобы жители Челябинска «радовались хорошему футболу и победам своих любимцев».

Напомним, что ФК «Челябинск» впервые в своей истории выступит в Первой лиге чемпионата России. В стартовом поединке южноуральцы сыграют 20 июля в гостях с московским «Торпедо».