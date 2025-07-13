Футбольный клуб «Челябинск» усилился защитником с опытом игры в немецкой Бундеслиге

За южноуральскую команду будет выступать 34-летний Александр Жиров

Экс-защитник клуба «Зандхаузен» из второго дивизиона немецкой Бундеслиги Александр Жиров следующий сезон проведет в футбольном клубе «Челябинск». Опытный 34-летний футболист заключил контракт с южноуральской командой и сыграет в Первой лиге чемпионата России. Минувший сезон он провел за грозненский «Ахмат» в РПЛ, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Александр Жиров родился и вырос в Барнауле, там же и начинал свою профессиональную карьеру, в 19-летнем возрасте дебютировав за местное барнаульское «Динамо». Затем в его карьере были «Волгарь» (Астрахань), «Анжи» (Махачкала), «Томь» (Томск), ФК «Краснодар» и «Енисей» (Красноярск). Однако в большинстве случаев в этих командах Александр Жиров проводил не больше одного сезона.

Все изменилось после того, как россиянин перешел в немецкий клуб «Зандхаузен», выступавший во втором по силе немецком чемпионате. Здесь Александр Жиров провел пять сезонов в Бундеслиге-2, в которых сыграл 151 матч и забил девять голов. Затем вернулся в Россию, отыграл один гол в РПЛ за калининградскую «Балтику», а минувший сезон провел в грозненском «Ахмате». В сезоне-2024/2025 на счету защитника 28 матчей за чеченский клуб и два забитых гола во всех турнирах.

Александр Жиров

Дата рождения: 24.01.1991 г.

Место рождения: Барнаул.

Амплуа: центральный защитник.

Карьера:

2010-2013 — «Динамо» Барнаул

2013-2015 — «Волгарь» Астрахань

2015-2016 — «Анжи» Махачкала

2016-2017 — «Томь» Томск

2016-2017 — ФК «Краснодар»

2017-2018 — «Анжи» Махачкала

2017-2018 — «Енисей» Красноярск

2017-2023 — «Зандхаузен» Германия

2023-2024 — «Балтика» Калининград

2024-2025 — «Ахмат» Грозный

С 2025 — ФК «Челябинск».

Александр Жиров выступает на позиции центрального защитника. В челябинском клубе он должен стать игроком стартового состава после ухода из команды Владимира Хозина. Напомним, что ФК «Челябинск» впервые в своей истории выступит в Первой лиге чемпионата России. В первом туре подопечным Романа Пилипчука предстоит сыграть в гостях 19 июля с московским «Торпедо».