Историю России и культуру регионов страны отразили в церемонии открытия Спартакиады

В челябинской арене «Трактор» дали старт главному спортивному событию зимы

Сегодня, 9 февраля, в Челябинской области состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской зимней Спартакиады — главного спортивного события этой зимы. Под сводами арены «Трактор» прошло грандиозное полуторачасовое шоу, главными темами которого стали история России и культура регионов страны. В церемонии приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Огромное счастье и радость сегодня быть вместе с вами и участвовать в церемонии открытия спартакиады сильнейших спортсменов. И не только России, мы приветствуем наших друзей из Республики Беларусь. Мы были свидетелями фантастически эмоциональной церемонии открытия, это тоже часть праздника, потому что задача спорта не только результаты, не только победы, но и формирование культуры уважения к своим традициям, гордости за свою страну, за свои регионы, за своих учителей», — обратился к зрителям и спортсменам министр спорта РФ Олег Матыцин.

В течение 10 дней лучшие спортивные арены и комплексы страны примут сильнейших в зимних видах спорта. Порядка 3000 спортсменов в 16 олимпийских зимних видах спорта разыграют 107 комплектов наград. Победители и призеры соревнований получат уникальные медали, изготовленные златоустовскими мастерами.

Напомним, в Челябинской области пройдет основная программа Спартакиады. Регион примет соревнования по восьми видам спорта: сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею. Турниры пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Кусе, Златоусте и Миассе.

«Я горд и счастлив, что Челябинская область принимает спартакиаду лучших спортсменов по зимним видам спорта, главный старт года. Я благодарю министерство спорта России, Олимпийский комитет России за доверие. Мы всегда самым лучшим образом проводили все спортивные мероприятия, и это событие не станет исключением. Я рад приветствовать здесь выдающихся спортсменов, наш регион всегда был богат талантами, богат на спортсменов, которые показывали самые высокие результаты для нашей страны во многих видах спорта. Я хочу сказать, что Челябинская область завоевала уже первые медали спартакиады, золото и серебро в шорт-треке. Я уверен, что соревнования будут яркими, запоминающимися и как всегда победит сильнейший», — отметил глава региона Алексей Текслер.

Соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, альпинизму (ски-альпинизму) пройдут в Свердловской области. В Краснодарском крае состоятся соревнования по бобслею и санному спорту, в Тюменской области — по лыжным гонкам, в Красноярском крае — по керлингу.

«Эти соревнования станут жемчужиной спортивного сезона и дадут возможность всем нашим спортсменам продемонстрировать себя. Я хочу пожелать нашим спортсменам показать высочайшие спортивные результаты здесь и, безусловно, вам дорогие друзья насладиться прекрасным праздником спорта, поздравляю с открытием», — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Во время церемонии Алексей Текслер наградил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» легендарных южноуральских спортсменов: шестикратную олимпийскую чемпионку, абсолютную чемпионку Олимпиады 1964 года в Инсбруке, уроженку Златоуста Лидию Скобликову; четырехкратного олимпийского чемпиона, серебряного призера зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, уроженца села Уйское Александра Тихонова и двукратную олимпийскую чемпионку 2006 года, уроженку Златоуста Светлану Ишмуратову.