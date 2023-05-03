ВК «Динамо-Метар» проиграл стартовый поединок «Протону» в матче за бронзу Суперлиги

Челябинский клуб уступил в Саратове на тай‑брейке — 2:3

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» с поражения стартовал в серии матчей за бронзовые медали российской Суперлиги. В Саратове челябинки уступили местному «Протону» на тай-брейке — 2:3. Подопечные Александра Кошкина вели в счете по партиям 2:0, но не смогли удержать преимущество, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды проводят яркий и успешный сезон в чемпионате российской Суперлиги. В «регулярке» они расположились по соседству, заняв 5-е и 6-е места. Но если от саратовского коллектива можно было ожидать такой прыти («Протон» на протяжении нескольких последних сезонов находится рядом с группой лидеров российского женского волейбола), то выступление «Динамо-Метара» стало для специалистов приятной неожиданностью.

Первый их поединок в серии плей-офф за бронзовые медали Суперлиги получился, как и ожидалось, упорным и равным. В первых двух партиях преимущество было на стороне челябинского клуба. Наши девушки выиграли их со счетом 25:20 и 25:21. Однако завершить победой поединок не смогли. Хозяйки площадки сумели переломить ход матча, выиграли три следующих сета и праздновали успех.

Волейбол. Чемпионат России среди женских команд. Суперлига. Серия матчей за 3-е место.

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (20:25, 21:25, 25:19, 25:16, 15:11)

Счет в серии: 1-0.

Завтра, 4 мая, состоится второй матч серии. После этого команды переедут в Челябинск, где проведут поединки 8 и 10 мая (если потребуется). Напомним, что исход противостояния решится в серии до трех побед.