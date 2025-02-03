Ветераны «Трактора» сыграют хоккейный матч с командой участников СВО

Товарищеская игра состоится в Сатке в рамках турнира «Студеный лед»

В ледовой арене «Сатка» пройдет Всероссийский фестиваль по хоккею, в рамках которого состоится матч между ветеранами ХК «Трактор» и командой «Динамо-Ратник», составленной из ветеранов и участников СВО. Выйдет на лед и сборная Ночной хоккейной лиги. Турнир 9 февраля в Сатке посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает региональный Минспорт.

«Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд — это специальный проект Ночной хоккейной лиги. Он посвящен Году защитника Отечества. В рамках турнира состоятся матчи, в которых примут участие известные в прошлом хоккеисты „Трактора“ — профессиональные игроки, которые в разные годы защищали цвета челябинского клуба. Возглавит команду бронзовый призер чемпионата СССР 1977 года Юрий Федорович Шумаков», — сообщает региональный Минспорт.

Сыграет в турнире и команда «Динамо-Ратник», в составе которой представлены ветераны и участники СВО, боевых действий и локальных конфликтов, а также сборная НХЛ, составленная из лучших игроков — участников Ночной хоккейной лиги.

Среди почетных гостей турнира — легендарные игроки «Трактора» Николай Макаров (чемпион мира, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата СССР) и Евгений Давыдов (олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта), а также Дмитрий Тепляков (бронзовый призер чемпионата Межнациональной хоккейной лиги, серебряный призер Высшей лиги чемпионата России, спортивный руководитель Ночной хоккейной лиги).

Одним из организаторов турнира выступит известный хоккеист «Трактора», региональный представитель фонда НХЛ в Челябинской области Константин Панов. Вместе с челябинским клубом он завоевал Кубок континента — 2011/2012 и серебряные медали чемпионата России — 2012/2013.

Товарищеский турнир пройдет 9 февраля на ледовой арене «Сатка». Начало в 12:00.

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