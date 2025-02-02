Андрей Светлаков принес победу «Трактору» в матче с ХК «Сочи»

Форвард челябинского клуба оформил дубль, а его команда выиграла в овертайме 3:2

Непростую домашнюю победу одержал хоккейный клуб «Трактор» в матче с аутсайдером Западной конференции. Сегодня, 2 февраля, челябинцы выиграли у сочинцев в овертайме — 3:2. Героем матча стал форвард «черно-белых» Андрей Светлаков — забросил две шайбы, в том числе победную, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый период прошел при большом игровом преимуществе «Трактора». Вот только по-настоящему опасных моментов у ворот сочинцев не возникало. Запомнился разве что эпизод, когда с «пятака» мог забивать Семен Дер-Аргучинцев. Получив шайбу из-за ворот от Александра Кадейкина, ему нужно было что-то придумывать самому, но форвард зачем-то решил отдать передачу на Владимира Жаркова. Шайба до последнего не дошла.

Был у «Трактора» и шанс реализовать большинство. Но в формате «5 на 4» челябинцы сыграли не лучшим образом. Надо отдать должное сочинцам, они здорово оборонялись. И даже периодически проводить быстрые контратаки. Одна из них едва не завершилась голом: на 15-й минуте Сергей Попов делал хорошую передачу на дальнюю штангу Даниилу Сероуху. Последний умудрился не попасть в створ ворот.

То, как нужно реализовывать свои моменты наглядно показал сочинцам защитник «Трактора» Сергей Телегин. Из круга вбрасывания он нанес точный бросок, открыв счет в матче — 1:0. Но каким же молодцом был и Матвей Гуськов. Это он все сделал для партнера по команде: поборолся за шайбу в чужой зоне, отобрал ее и из-за ворот выкатил под бросок Телегину.

Во втором периоде гости стали действовать смелее в атаке. В его дебюте им удалось сравнять счет. Цели дели щелчок защитника Василия Манулина от синей линии — 1:1. Зак Фукале не видел момент броска — хоккеисты своей и чужой команды закрывали обзор голкиперу «Трактора».

Челябинцы атаковали много, часто бросали — все без толку. «Леопарды» надежно действовали в обороне. И как будто не особо стремились искать счастья у чужих ворот. По итогам двух периодов сочинцы нанесли лишь 8 бросков в створ ворот «Трактора». И этого им вполне хватало для того, чтобы удерживать счет.





Долгое время сохранялся ничейный счет и в третьем периоде. Хотя в первой его половине обе команды провели две хорошие позиционные атаки, в которых нанесли несколько бросков с «пятака». Гол случился-таки на 36-й минуте после того, как нестандартно при входе в чужую зону сыграл Михаил Горюнов-Рольгизер. Он с неудобной руки «подкидкой» сделал передачу на Андрея Светлакова, а тот переиграл в ближнем бою Сергея Иванова — 2:1.

Едва команды начали с центра поля, как сочинцы едва не сравняли счет. Гости провели быструю контратаку, в которой Александр Яремчук выходил «1 в 0». К радости болельщиков, Зак Фукале в этой дуэли вышел победителем. За 5 минут до финальной сирены вратарь «черно-белых» едва не довел болельщиков «Трактора» до инфаркта, когда ошибся с передачей из-за своих ворот. Но исправил свою оплошность, не дав забить Александру Хохлачеву.

Однако не прошло и двух минут, как гости добились-таки своего. Как чертик из табакерки выскочил из-за спин защитников «Трактора» Даниил Сероух, получил шайбу и завез ее в ворота — 2:2 за 3 с небольшим минуты до конца третьего периода.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 2 февраля. «Трактор» (Челябинск) — ХК «Сочи» (Сочи) — 3:2 от (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Сергей Телегин (Матвей Гуськов), 15:47 (5×5).

1:1 — Василий Мачулин (Денис Венгрыжановский, Игорь Швырев), 24:09 (5×5).

2:1 — Андрей Светлаков (Михаил Горюнов-Рольгизер, Арсений Коромыслов), 46:38 (5×5).

2:2 — Даниил Сероух (Максим Федотов), 56:39 (5×5).

3:2 — Андрей Светлаков (Григорий Дронов), 60:31 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Светлаков («Трактор»)

Забросил две шайбы, в том числе победную. Ну и по традиции выполнил большой объем «черновой» работы на льду.

Сергей Иванов (ХК «Сочи»)

Совершил несколько спасений, помог сочинцам зацепиться за ничью и перевести игру в овертайм.

Сергей Телегин («Трактор»)

Открыл счет в матче, надежно сыграл в обороне, а еще стал автором эффектного силового приема в конце третьего периода. Ну, чем не звезда матча?

В чемпионате КХЛ впереди у «Трактора» еще один домашний поединок. Зато какой! Наша команда принимает в южноуральском дерби магнитогорский «Металлург». Игра состоится 5 февраля, ее в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Не пропустите!

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).